Gli ETF bitcoin di Hong Kong hanno raccolto 230 milioni di dollari nella prima settimana, sovraperformando i futures

L’introduzione da parte di Hong Kong degli exchange-traded fund (ETF) spot di Bitcoin ha segnato una pietra miliare significativa, accumulando 230 milioni di dollari di asset in gestione (AUM) solo nella prima settimana, superando le loro controparti futures e riflettendo una più ampia tendenza globale verso l’accettazione della criptovaluta.

Rapido accumulo di asset in gestione

I dati della Borsa di Hong Kong hanno rivelato che l’AUM totale degli ETF spot su asset virtuali, che includono sia Bitcoin che Ethereum, ha raggiunto i 273 milioni di dollari.

Questa cifra supera di quasi l’80% l’AUM di 152 milioni di dollari degli ETF futures su asset virtuali, sottolineando il forte interesse degli investitori per le esposizioni dirette alle criptovalute rispetto alle strategie basate sui futures.

Principali interpreti tra i nuovi ETF

Tra i prodotti appena lanciati, China Asset Management Co. (China AMC) ha guidato il gruppo con i suoi ETF assicurando somme impressionanti subito dopo il lancio: 116 milioni di dollari per Bitcoin e 19 milioni di dollari per Ethereum.

Altre performance degne di nota sono state registrate da Bosera International e HashKey Capital, con il loro ETF Bitcoin che ha raccolto 57 milioni di dollari e la loro controparte Ethereum 11,6 milioni di dollari.

Allo stesso modo, Harvest Global Investment è riuscita ad attrarre circa 57 milioni di dollari per il suo ETF Bitcoin e 11,5 milioni di dollari per il suo ETF Ethereum.

Contesto dagli sviluppi globali

L’entusiasmo per gli ETF spot sul Bitcoin a Hong Kong rispecchia le tendenze di altre nazioni in cui sono stati lanciati prodotti finanziari simili.

Ad esempio, gli Stati Uniti hanno riscontrato un notevole interesse per i loro primi ETF sui futures Bitcoin nel 2021, sebbene il mercato sia ancora in attesa dell’approvazione per gli ETF spot puri su Bitcoin a causa di ostacoli normativi.

Paesi come Canada e Brasile hanno lanciato con successo ETF spot su Bitcoin, riscontrando un notevole interesse da parte degli investitori, il che ha aperto la strada ad altri mercati che seguiranno l’esempio.

Implicazioni per il mercato delle criptovalute

Il successo degli ETF spot su Bitcoin di Hong Kong nella loro fase iniziale suggerisce un mercato in maturazione sempre più a suo agio con le strutture finanziarie tradizionali come gli ETF per investire in asset digitali.

Questa mossa potrebbe potenzialmente portare a una più diffusa accettazione e normalizzazione delle criptovalute nella finanza tradizionale, non solo a Hong Kong ma a livello globale.

