Guadagni Palantir del primo trimestre: la forza commerciale determina un aumento del 21% dei ricavi

Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) è in rialzo in orari prolungati lunedì dopo aver riportato risultati finanziari migliori del previsto per il suo primo trimestre.

Gli investitori esultano anche perché il management ha diffuso indicazioni ottimistiche per il futuro. $PLTR prevede ora che le sue entrate scenderanno tra 649 e 653 milioni di dollari nell’attuale trimestre fiscale.

Gli analisti, in confronto, erano a 641 milioni di dollari. Alex Karp, amministratore delegato di Palantir, ha dichiarato oggi in un comunicato stampa:

La società quotata a New York prevede che le sue attività commerciali negli Stati Uniti cresceranno almeno del% nel 2024. Si noti che il nostro analista di mercato Ritesh A. è ottimista sulle azioni Palantir al momento della scrittura.

Istantanea degli utili Palantir del primo trimestre

Guadagnato un milione rispetto al milione di un anno fa

Anche gli utili per azione sono migliorati dal al

L’EPS rettificato è stato pari a 8 centesimi secondo il rapporto sugli utili

I ricavi sono aumentati del 21% su base annua raggiungendo i 634 milioni di dollari

Il consenso è stato di 7 centesimi per azione su 615 milioni di dollari di entrate

Il numero dei clienti commerciali negli Stati Uniti è aumentato del %

Palantir continua a vedere l’intelligenza artificiale come un significativo vantaggio per la sua attività. Il CEO Karp ha anche detto lunedì:

Vale la pena ricordare che $PLTR potrebbe presto entrare nell’S&P 500, come riportato da Invezz qui.

