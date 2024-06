S&P Global ha recentemente annunciato che gli indici S&P e Dow Jones rivaluteranno le attuali ponderazioni, e le società incluse, sull’S&P 500 il mese prossimo.

Un traguardo leggendario

Il celebre indice, noto per ospitare le 500 aziende più influenti e più grandi per capitalizzazione di mercato del NYSE (anche se ci sono anche altri requisiti qualificanti), è sinonimo di brand di un certo calibro. Per molti rappresenta un senso di legittimità ed eredità che non può essere acquistata.

Le aziende non entrano o escono spesso dall’indice S&P 500 – alcune sono presenti nell’indice da più di 50 anni – quindi ogni nuovo nome è una grande novità. E si dice che la prossima società che potrebbe essere l’ultima aggiunta di S&P sia Palantir Technologies.

Ma Palantir Technologies è un’azienda dal 2003, con una capitalizzazione di mercato che da anni vale più di 30 miliardi di dollari. Allora, cosa è cambiato all’improvviso?

Una nuova era per Palantir

Palantir è stata proposta per la prima volta all’inclusione in S&P dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del quarto trimestre del 2023 nella scorsa stagione degli utili.

Questo perché l’inclusione nell’S&P va oltre la semplice capitalizzazione di mercato. Come sottolinea la stessa S&P, le aziende devono avere una “storia di utili positivi e devono soddisfare determinate soglie di liquidità e dimensioni”.

Nei risultati finanziari del quarto trimestre del 2023, Palantir ha riportato una serie di utili di grande successo, compreso il fatto che la società è stata redditizia per il primo trimestre in assoluto. Dopo che il 13 febbraio la società ha registrato un reddito GAAP positivo di oltre 30 milioni di dollari, i prezzi delle azioni Palantir sono aumentati di quasi il 20%.

Ma una rondine non fa estate. Si noti che il documento S&P Global a cui abbiamo fatto riferimento sopra menziona una storia di redditività, non un evento una tantum.

Il momento è adesso

Tuttavia, con Palantir che pubblicherà i suoi guadagni più tardi oggi, tutto ciò potrebbe cambiare nel giro di poche ore. Se la società riporta due trimestri consecutivi di redditività – o, meglio ancora, profitti in aumento su base trimestrale – ciò probabilmente soddisfa i requisiti di idoneità per l’inclusione nell’S&P 500.

Le previsioni degli analisti concordano sul fatto che è molto probabile una maggiore redditività per i risultati del primo trimestre. Infatti, proprio oggi la mega-banca Citigroup ha aumentato significativamente il suo obiettivo di prezzo per Palantir Technologies, da 20 a 23 dollari, in anticipo rispetto agli utili.

Inoltre, c’è il fatto che il prezzo delle azioni Palantir è aumentato di oltre il 6% oggi da solo, indicando un chiaro trend rialzista, anche se i mercati statunitensi sono aperti solo da un paio d’ore.

E poiché Palantir è un titolo tecnologico basato sull’intelligenza artificiale, il cielo potrebbe essere il limite da lì in poi. A questo punto il gruppo S&P potrebbe essere alla ricerca di scuse per mettere da parte le azioni del momento.

Cosa accadrà al prezzo delle azioni Palantir se entrasse a far parte dell’indice S&P 500?

S&P Global rileva che le azioni aggiunte all’indice S&P 500 tendono a fare molto bene quando vengono nominate membri, con i prezzi delle azioni che salgono alle stelle alla notizia.

Storicamente, il prezzo delle azioni di quella nuova aggiunta supererà, in modo impressionante, l’indice S&P 500 stesso tra la sua “data di annuncio” (per il debutto sull’indice) e la data effettiva in cui viene aggiunta. Questo è poi solitamente seguito da una breve correzione.

Parte del motivo è che i fondi che replicano l’indice (e ce ne sono molti) devono avere partecipazioni in tutte le società dell’S&P, il che significa che un’ondata di fondi prestigiosi acquisterà azioni Palantir non appena la società elenchi.

Da lì in poi, è probabile che il sentimento del mercato non farà altro che portarlo a nuovi livelli. Ma tutto questo è ancora, a questo punto, una congettura. Almeno fino ai guadagni della Palantir di oggi.

Palantir Technologies pubblicherà oggi i risultati del primo trimestre dopo la chiusura dei mercati statunitensi, con un webcast ospitato per discutere i risultati alle 17:00, ora di New York.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.