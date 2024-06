I 4 titoli più attivi sul Dow Jones dopo che la Fed americana ha mantenuto i tassi di interesse invariati

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

La Federal Reserve statunitense ha lasciato invariato il tasso debitore overnight di riferimento, ma ha mantenuto vive le speranze di tagli dei tassi nei prossimi mesi il 1 ° maggio (leggi di più). Ecco i tre titoli più attivi sul Dow Jones dall’annuncio della banca centrale.

Chevron Corp. (NYSE: CVX)

Chevron è stato un titolo attivo del Dow Jones sin dall’annuncio della Fed perché il colosso energetico fa affidamento sul finanziamento del debito per le spese in conto capitale.

Inoltre, paga un buon rendimento da dividendi di poco superiore al 4,0% alla scrittura, che diventerà ancora più attraente per gli investitori una volta che la banca centrale statunitense inizierà a tagliare i tassi di interesse.

Tassi più bassi tendono anche a stimolare l’attività economica che in genere fornisce una spinta alla domanda di petrolio e, per estensione, alle entrate di un colosso energetico come Chevron.

Al momento della scrittura, il volume degli scambi di $ CVX è pari a 8,427 milioni.

Apple Inc (NASDAQ:AAPL)

Apple viene scambiata attivamente dopo la decisione sui tassi della Fed di questo mese, poiché è un colosso tecnologico che investe in modo piuttosto aggressivo nel perseguimento della crescita.

E il costo del prestito di denaro per effettuare tali investimenti si ridurrà in modo significativo una volta che i tassi di interesse inizieranno a scendere.

$AAPL, tuttavia, è stata recentemente al centro dell’attenzione anche perché ha riportato i risultati finanziari del secondo trimestre il 2 maggio (scopri di più).

Il volume degli scambi di Apple Inc è pari a 76,481 milioni alla scrittura e il titolo è aumentato di circa il 7,0% dall’inizio di questo mese.

Walt Disney Co (NYSE: DIS)

Disney è stato tra i titoli più attivi sul Dow Jones dopo che la Fed americana ha mantenuto i tassi di interesse invariati la scorsa settimana.

Ciò è in parte dovuto al fatto che l’accelerazione della spesa al consumo in genere segue i tagli dei tassi che potrebbero essere un vantaggio per i mass media e il conglomerato dell’intrattenimento.

$DIS pubblicherà i risultati finanziari per il secondo trimestre il 7 maggio. Il consenso è che guadagnerà 1,11 dollari per azione contro 93 centesimi per azione dello scorso anno.

In vista della relazione sugli utili, le azioni Disney hanno chiuso oggi con un volume di scambi pari a 16,198 milioni. È vicino al 30% rispetto al minimo da inizio anno in fase di scrittura.

