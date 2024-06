Perché The Hershey Company è un acquisto inferiore a $ 200

The Hershey Company (NYSE: HSY) ha recentemente riportato i suoi utili del primo trimestre del 2024, superando sia le stime superiori che quelle inferiori. Con un EPS non GAAP di 3,07 dollari, superiore alle aspettative di 0,31 dollari, e un fatturato di 3,25 miliardi di dollari che segna un aumento dell’8,7% su base annua, Hershey ha dimostrato solide prestazioni a fronte dell’evoluzione delle condizioni economiche e degli alti prezzi del cacao.

Anche le vendite nette organiche e in valuta costante dell’azienda hanno registrato un’impressionante crescita dell’8,6%, riaffermando la sua posizione di punto di riferimento nel settore dolciario.

Tuttavia, durante la pubblicazione degli utili del primo trimestre, la società ha deluso gli analisti con le sue prospettive finanziarie per l’intero anno 2024, mantenendo le sue proiezioni di crescita delle vendite nette in aumento marginalmente del 2-3%, senza alcuna crescita degli utili per azione e utili per azione rettificati.

Concentrandosi sul progresso delle iniziative di agilità e automazione mentre si affrontano le sfide del mercato, Hershey ha mostrato resilienza e lungimiranza strategica nelle sue operazioni. Ora, vediamo cosa hanno da dire i grafici sulle azioni di Hershey in futuro.

Fine del trend ribassista

Le azioni di Hershey hanno registrato un forte calo nella seconda metà del 2023, scendendo da oltre $ 270 a sotto $ 200. Tuttavia, nelle ultime settimane, possiamo vedere che da allora ha trovato più volte supporto vicino al livello dei 180 dollari ed è stato scambiato in un intervallo compreso tra i 180 e i 205 dollari, suggerendo che il ribasso è finito.

Grafico HSY di TradingView

Gli investitori e i trader a lungo termine possono iniziare ad accumulare azioni sotto i 200 dollari con uno stop loss sotto i 178,8 dollari.

Attendere la fine del consolidamento

Anche nei grafici orari a breve termine possiamo vedere che il titolo è rimasto all’interno di un range e finora ha faticato a superare la soglia dei 200 dollari.

Grafico HSY di TradingView

I trader rialzisti a breve termine dovrebbero attendere che il titolo superi i 200 dollari e chiuda al di sopra di esso per un giorno prima di aprire una posizione long. I trader ribassisti sul titolo possono aprire una posizione short con uno stop loss superiore a 206,4$ e un obiettivo di profitto a 183,4$.

