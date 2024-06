Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

La debolezza di Target Corp (NYSE:TGT) dalla fine di marzo rappresenta un’opportunità per acquistare un nome di qualità a prezzo scontato, secondo gli analisti di Citi.

Il titolo target ha un rialzo a $ 180

Questa mattina la società di investimento ha alzato il rating del colosso del commercio al dettaglio a “buy”. Le sue azioni, sono convinti gli analisti, potrebbero salire a 180 dollari o al 13% da qui in poi.

Citi è diventata rialzista sulle azioni Target oggi poiché i suoi esperti ora le vedono su un percorso stabile dopo un anno o due di turbolenza.

Riteniamo che $TGT sia emerso come uno dei vincitori nel panorama della vendita al dettaglio con l’opportunità di migliorare il margine EBIT negli anni a venire (in particolare nell’anno fiscale 24).

Le azioni target hanno perso circa il 10% in poco più di un mese, ma attualmente sono ancora in rialzo di oltre il 15% rispetto all’inizio del 2024.

Altrimenti perché sarebbe rialzista su $TGT?

Citi consiglia di possedere azioni Target poiché i suoi livelli di inventario sono ora ben gestiti.

I confronti favorevoli delle vendite potrebbero anche essere un vantaggio per il prezzo delle sue azioni in futuro, hanno detto martedì i suoi analisti ai clienti in una nota di ricerca.

$TGT pubblicherà i suoi risultati finanziari per il primo trimestre alla fine di questo mese. Il consenso è che guadagni $ 2,02 per azione contro $ 2,05 per azione un anno fa.

Tieni presente che Target Corp attualmente paga un rendimento da dividendi del 2,75% che costituisce un altro buon motivo per averlo nel tuo portafoglio di investimenti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.