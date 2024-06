L’Australia prende di mira i dati personali di 1,2 milioni di trader di criptovalute

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

L’Ufficio fiscale australiano (ATO) ha chiesto agli scambi di criptovalute del paese di consegnare i dati personali e i dettagli delle transazioni di 1,2 milioni di trader.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

I rigorosi requisiti dell’ATO si inseriscono in un contesto di crescente interesse per le criptovalute in tutta l’Australia, ha riferito Reuters il 7 maggio.

L’ATO chiede agli scambi di fornire i dettagli dell’account

Copy link to section

La richiesta dell’ufficio delle imposte sui dettagli dei conti crittografici presi di mira si riferisce a un giro di vite sulla potenziale evasione fiscale da parte degli utenti di criptovaluta. L’ATO ha emesso un avviso in tal senso il mese scorso, sottolineando che la cooperazione con le borse aiuterà a identificare potenziali evasori fiscali.

Ciò includerà coloro che non hanno segnalato le loro transazioni di criptovalute, anche quando vendono in contanti e utilizzano i proventi per beni e servizi.

La conformità vedrà gli scambi fornire informazioni come i nomi dei trader, gli indirizzi di contatto e la data di nascita. Il controllo fiscale richiederà inoltre agli scambi di consegnare i registri completi delle transazioni dei conti presi di mira.

Mentre l’adozione delle criptovalute in Australia rimane su una traiettoria ascendente, la repressione normativa sugli scambi e sugli altri attori del mercato è aumentata da quando l’implosione di FTX ha scosso il mercato più ampio.

Negli ultimi mesi l’ufficio delle imposte ha intrapreso azioni legali contro società crittografiche senza licenza. I regolatori hanno anche delineato nuove regole di licenza per gli scambi di criptovalute.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.