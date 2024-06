I deflussi di GBTC di Grayscale continuano dopo due giorni di afflussi

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Dopo due giorni di afflussi, il 7 maggio gli ETF statunitensi su Bitcoin hanno registrato deflussi netti, per un totale di 15,7 milioni di dollari. L’ETF Bitcoin in scala di grigi è stato quello maggiormente colpito, con GBTC che ha registrato deflussi per 28,6 miliardi di dollari.

Alla chiusura delle negoziazioni del 7 maggio, GBTC ha registrato deflussi cumulativi prossimi a 17,5 miliardi di dollari.

Il fondo ha visto il suo secondo giorno consecutivo di afflussi netti il 6 maggio, con afflussi di 4 milioni di dollari. Ciò è avvenuto poco dopo aver terminato la serie di 78 giorni di deflussi netti venerdì, aggiungendo 63 milioni di dollari.

La scala di grigi rimane richiesta

Nonostante i notevoli deflussi, la GBTC di Grayscale rimane un attore chiave tra gli investitori istituzionali. Le elevate commissioni di gestione non hanno scoraggiato partecipazioni significative, come evidenziato dal fatto che Susquehanna International mantiene oltre 1 miliardo di dollari in Bitcoin all’interno di GBTC, secondo i documenti del primo trimestre del 2024.

Nel frattempo, il prezzo delle azioni GBTC (NYSEARCA: GBTC) è aumentato del 10% nell’ultima settimana a causa di rinnovati afflussi. Tuttavia, martedì ha subito un leggero calo, chiudendo a 56,11 dollari.

Il calo dei prezzi è seguito al ritiro da parte di Grayscale della sua richiesta per un ETF sull’Ethereum lo stesso giorno.

Dalla sua transizione a un trust bitcoin spot a gennaio, GBTC ha registrato un deflusso netto di 17 miliardi di dollari. Al momento della pubblicazione, il trust gestisce circa 292.217 BTC, per un valore di 18,4 miliardi di dollari, in riduzione rispetto ai 619.220 BTC dell’11 gennaio.

Gli ETF spot statunitensi vedono continui afflussi

Il 6 maggio, gli ETF spot bitcoin con sede negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti pari a 217,06 milioni di dollari.

A guidare gli afflussi è stato FBTC di Fidelity con 99 milioni di dollari, seguito dal fondo Bitcoin di Ark Invest con 76 milioni di dollari. Anche il fondo IBIT di BlackRock ha registrato un afflusso significativo di 22 milioni di dollari lo stesso giorno, recuperando dai flussi pari a zero o negativi osservati la settimana precedente.

BTCO di Invesco e Galaxy Digital hanno riportato notevoli afflussi netti giornalieri pari a 11 milioni di dollari. Inoltre, gli ETF di Bitwise, VanEck e Franklin Templeton hanno registrato ciascuno circa 2 milioni di dollari di afflussi netti giornalieri, riflettendo un ampio spettro di attività degli investitori all’interno del settore.

