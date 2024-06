USD/SEK e EUR/SEK: ecco perché la corona svedese è appena scesa

Mercoledì la corona svedese ha continuato il suo trend al ribasso. Il tasso di cambio EUR/SEK è salito a 11,78 e si aggira vicino al livello più alto dal novembre dello scorso anno. È salito di oltre il 6,6% dal suo punto più basso quest’anno.

Allo stesso modo, il cambio USD/SEK è salito a 10,92, superiore al minimo di quest’anno di 9,90, rendendo la corona una delle valute dei paesi sviluppati con le peggiori performance sul mercato.

EUR/SEK rispetto a USD/SEK

La valuta ha continuato la sua tendenza al ribasso dopo l’ultima decisione sul tasso di interesse della Riksbank. In esso, la banca ha deciso di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base al 3,75%. Ha anche lasciato intendere che quest’anno effettuerà altri due tagli.

La Riksbank spera che questi tagli dei tassi contribuiranno a potenziare l’economia in difficoltà ora che l’inflazione sta diminuendo. I dati più recenti mostrano che l’indice principale dei prezzi al consumo (CPI) è crollato al 4,1%, in calo rispetto al suo massimo del 2023 di oltre il 12%. La dichiarazione diceva :

“Se le prospettive di inflazione continuano a reggere, si prevede che il tasso ufficiale verrà tagliato altre due volte durante la seconda metà dell’anno, in linea con le previsioni di marzo”.

La banca ritiene che il crollo della corona, le tensioni geopolitiche e la corona debole scateneranno l’inflazione svedese.

La decisione della Riksbank avrà implicazioni commerciali per la corona svedese, il che spiega perché sta crollando. Il carry trade è una situazione in cui gli investitori prendono prestiti da paesi a basso interesse per investire in valute ad alto rendimento.

Di conseguenza, lo spread tra i tassi di interesse svedesi e quelli europei e statunitensi è destinato ad ampliarsi. In Europa, la Banca Centrale Europea (BCE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 4,35%, mentre negli Stati Uniti si attestano tra il 5,25% e il 5,50%.

Il divario tra questi tassi inizierà probabilmente a ridursi entro la fine dell’anno. Si prevede che la BCE inizierà a tagliare i tassi a giugno, mentre gli analisti prevedono che la Fed effettuerà due tagli entro la fine dell’anno.

Quest’anno l’inflazione statunitense è rimasta ostinatamente elevata, con l’ indice generale dei prezzi al consumo (CPI) attestato al 3,5%. La spesa per consumi personali (PCE) è salita al 2,5% a marzo, un valore superiore all’obiettivo della banca del 2,0%.

Tuttavia, la Fed sta combattendo uno stato di stagflazione in cui l’elevata inflazione è stata accompagnata da una lenta crescita economica. Pertanto, potrebbe tagliare i tassi di interesse entro la fine dell’anno per potenziare l’economia.

