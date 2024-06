Akamai deve fondersi con Cloudflare: Jim Cramer

Akamai Technologies Inc (NASDAQ: AKAM) deve fondersi con aziende del calibro di Cloudflare o Fastly, secondo Jim Cramer. Venerdì le azioni della società con sede a Cambridge sono scese dell’8,0%.

Cramer condivide la sua opinione sulle tecnologie Akamai

Oggi il conduttore di Mad Money ha elogiato l’unità di sicurezza informatica di $AKAM su “Squawk Box” della CNBC.

Ma la sua rete di distribuzione dei contenuti, ha aggiunto, è “vecchio stile” e, pertanto, dovrebbe essere consolidata. Ha raccomandato di lasciare che Matthew Prince, l’amministratore delegato di Cloudflare, “prendesse il controllo”.

Jim Cramer si aspetta che Akamai Technologies “varrà molto se si scaricherà la divisione povera]”.

Ha persino definito la sua attività di sicurezza informatica un “gioiello della corona” ed ha espresso disappunto per il fatto che $AKAM non riceve attualmente alcun credito per quel segmento.

Punti salienti della pubblicazione degli utili del primo trimestre di Akamai

Le osservazioni di Cramer fanno seguito al rapporto trimestrale sugli utili pubblicato ieri sera da Akamai Technologies.

L’azienda quotata al Nasdaq ha visto i suoi ricavi derivanti dalle consegne crollare dell’11% su base annua, ma i ricavi legati alla sicurezza sono aumentati di un enorme 21% a 491 milioni di dollari nel primo trimestre, secondo il suo comunicato stampa.

Si noti che l’attività di sicurezza informatica di $AKAM ha recentemente vinto un contratto dall’esercito americano per “l’identità tattica come parte della spinta zero trust”.

Le azioni di Akamari sono in calo anche perché un analista di Citi ha abbassato il suo obiettivo di prezzo a 110 dollari dopo che la società tecnologica ha rivisto negativamente la sua guidance per l’intero anno per riflettere un “rafforzamento del dollaro USA, un grande cliente di social media che ottimizza i costi e rallenta la crescita del traffico in tutto il mondo. l’industria” venerdì.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.