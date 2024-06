Questa mattina, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ha riportato il suo ultimo rapporto mensile sui ricavi, per aprile 2024.

I dati mostrano che il mese scorso la società ha incassato 236 miliardi di dollari taiwanesi (circa 7,3 miliardi di dollari).

Nel novembre 2023, la società ha riferito che le vendite erano aumentate di quasi il 35% nell’ottobre 2023, raggiungendo il nuovo massimo mensile record di 243,20 miliardi di NT $ (7,517 miliardi di dollari USA) di vendite mensili consolidate.

Quel record ora ha un contendente vicino. I dati sulle entrate di aprile mancano rispetto allo zenit di novembre di TSMC di soli 7,18 miliardi di dollari.

Tuttavia, ha rappresentato anche un aumento di quasi il 60% delle entrate su base annua (59,6% in più rispetto alle entrate di aprile 2023) e un aumento del 21% su base mensile, che supera di gran lunga l’aumento di novembre 2023 del 15,7% su base annua. e 34,8% su base mensile.

In effetti, quello di oggi potrebbe essere l’aumento annuo più elevato delle cifre relative alle entrate mensili che l’azienda abbia mai visto.

I numeri sbalorditivi delle entrate di TSMC questa mattina dimostrano che la domanda di azioni adiacenti all’intelligenza artificiale e dei chip richiesti dall’intelligenza artificiale generativa non mostra segni di rallentamento.

Come ha affermato recentemente lo stesso CEO di TSMC, il dottor CC Wei, al simposio tecnologico del Nord America:

Stiamo entrando in un mondo basato sull’intelligenza artificiale, in cui l’intelligenza artificiale non funziona solo nei data center, ma anche nei PC, nei dispositivi mobili, nelle automobili e persino nell’Internet delle cose. Noi di TSMC offriamo ai nostri clienti l’insieme più completo di tecnologie per realizzare le loro visioni sull’intelligenza artificiale, dal silicio più avanzato al mondo, al più ampio portafoglio di packaging avanzati e piattaforme IC 3D, alle tecnologie speciali che integrano il mondo digitale con il mondo reale.”