Rio Tinto non dovrebbe competere con BHP per Anglo American – afferma l’investitore

Rio Tinto Ltd (ASX: RIO) non dovrebbe competere con BHP Group Ltd (ASX: BHP) per rilevare Anglo American plc (LON: AAL), afferma Daniel Sullivan. È un gestore di portafoglio presso Janus Henderson Investors.

Perché $RIO non dovrebbe prendere di mira gli angloamericani?

$AAL ha già rifiutato la proposta di acquisizione da 39 miliardi di dollari di BHP citando la sottovalutazione, come riportato da Invezz qui.

Venerdì, l’Australian Financial Review ha affermato che Rio Tinto aveva considerato di fare un’offerta anche alla società mineraria con sede a Londra, nel Regno Unito.

Ma $RIO non ha la capacità di scontrarsi con la più grande azienda mineraria del mondo per capitalizzazione di mercato nel tentativo di acquisire Anglo American, secondo Daniel Sullivan.

Le azioni di Rio Tinto sono sostanzialmente stabili, mentre sia BHP che $ AAL sono aumentati in modo significativo venerdì.

Cosa dovrebbe fare invece Rio Tinto?

Un’alternativa migliore per Rio Tinto sarebbe quella di prendere di mira i piccoli produttori di litio e rame, ha affermato venerdì Daniel Sullivan. Questi potrebbero includere aziende del calibro di Pilbara Minerals, Tech Resources, Arcadium Lithium e Sandfire Resources, ha aggiunto.

Rio Tinto deve costruire un modello di partnership di acquisizione e crescita dinamica per attrarre numerose acquisizioni concordate per diversificare rapidamente la propria esposizione al minerale di ferro.

Il suo commento arriva meno di un mese dopo che $RIO ha dichiarato che la produzione di rame, alluminio e bauxite è aumentata rispettivamente del 7,0%, 5,0% e 11% nel primo trimestre. Le spedizioni di minerale di ferro di Pilbara, tuttavia, sono diminuite del 5,0% nel primo trimestre.

Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sul titolo Rio Tinto che paga un rendimento da dividendo di poco superiore al 5,0% alla scrittura.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.