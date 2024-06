I guai di Intel potranno finire?

Intel Corporation (NASDAQ:INTC) ha attraversato momenti difficili ultimamente. Dopo aver riportato i suoi utili per il primo trimestre del 2024, le sue azioni hanno subito un duro colpo, scendendo recentemente da oltre 35 dollari a meno di 30 dollari. La previsione della società per il prossimo trimestre non è stata buona come previsto, il che ha preoccupato gli investitori.

Intel ha previsto che i suoi ricavi per il secondo trimestre del 2024 sarebbero compresi tra 12,5 e 13,5 miliardi di dollari. Si tratta di un valore inferiore a quello che gli analisti pensavano sarebbe stato. Anche l’utile per azione rettificato è stato inferiore alle aspettative. Questa notizia ha sollevato dubbi sulla capacità di Intel di affrontare le sfide attuali.

Sebbene alcuni settori dell’attività di Intel, come Client Computing, abbiano registrato buoni risultati, altri settori, come Mobileye, non hanno funzionato come previsto. Questa performance contrastante ha messo gli investitori a disagio riguardo al futuro di Intel.

Nonostante queste sfide, Intel sta cercando di riprendersi. Secondo recenti rapporti, sta esplorando opzioni come collaborare con Apollo Global Management per costruire un nuovo stabilimento in Irlanda. Questi sforzi riflettono la determinazione di Intel nel competere con leader del settore come Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) e Samsung Electronics in un panorama in rapida evoluzione.

Mentre Intel traccia il suo percorso, gli investitori si chiedono: i problemi di Intel finiranno? In questo contesto, un esame più attento degli indicatori tecnici e dell’andamento del prezzo delle azioni può fornire preziosi spunti sulle prospettive di Intel e sulla sua capacità di superare le sfide attuali. Quindi, vediamo cosa hanno da dire i grafici sulle prospettive future di Intel in questi tempi difficili.

Può reggere il supporto precedente?

Sul grafico settimanale a lungo termine di Intel, possiamo vedere che il titolo è sceso da un massimo superiore a $ 68 a $ 25 tra aprile 2021 e la fine del 2022. Poi, nel 2023, ha visto una corsa al rialzo che lo ha portato da $ 25 a oltre $ 50 entro la fine del 2022. fine del 2023. Tuttavia, quest’anno si è rivelato disastroso per il titolo, soprattutto dopo marzo, quando il titolo veniva scambiato intorno ai 45 dollari.

Grafico INTC di TradingView

Per gli investitori che stanno già detenendo le azioni in perdita, è meglio mantenerle ai livelli attuali e venderle se il supporto di $ 25 scompare. Gli investitori che desiderano acquistare il titolo possono farlo ai livelli attuali mantenendo uno stop loss stretto a 25 dollari.

Procedere con cautela: cautela a breve termine per i trader rialzisti

Poiché il titolo è sceso da 25 dollari dopo i risultati del primo trimestre, ha trovato difficile negoziare sopra i 31,5 dollari. A meno che il titolo non venga scambiato e chiuda al di sopra di esso, i trader a breve termine dovrebbero evitare di andare long sul titolo. Se supera i 31,5 dollari, è possibile acquistare il titolo con uno stop loss a 28,8 dollari e un obiettivo di profitto di 35,2 dollari.

Grafico INTC di TradingView

I trader che continuano a rimanere ribassisti sul titolo possono venderlo ai livelli attuali con uno stop loss a 32,3 dollari. Se il titolo inizia di nuovo a crollare, può scendere nuovamente al livello di supporto vicino a $ 25, dove possono registrare i profitti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.