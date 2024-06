Il CEO di Ripple afferma che il governo degli Stati Uniti sta dando la caccia a Tether

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha espresso preoccupazione per le potenziali azioni normative statunitensi contro Tether. Parlando in un episodio del 10 maggio del podcast World Class, Garlinghouse ha descritto la situazione come “da tenere d’occhio”.

“Il governo degli Stati Uniti sta dando la caccia a Tether, questo mi è chiaro”, ha detto il CEO di Ripple.

Garlinghouse non ha ipotizzato se le azioni statunitensi potrebbero portare a un evento destabilizzante del mercato, ma ha riconosciuto la possibilità di conseguenti impatti sul mercato.

“Considero Tether una parte molto importante dell’ecosistema”, ha aggiunto.

Inoltre, Garlinghouse ha affermato di essere sicuro “al 100%” che un altro evento cigno nero legato alle criptovalute, come il crollo di FTX, potrebbe verificarsi nel settore delle criptovalute.

I problemi di Tether con la trasparenza

Tether Holdings Limited, la società madre di Tether, gestisce la più grande stablecoin al mondo per capitalizzazione di mercato attraverso una rete globale di filiali.

Tether ha dovuto affrontare un controllo costante sulla sua trasparenza operativa sin dal suo inizio. Ciò include sfide legate alla reale portata delle sue riserve, che sostengono il valore della sua stablecoin, USDT.

Nell’ottobre 2023, la senatrice statunitense Cynthia Lummis e il deputato French Hill hanno spinto il Dipartimento di Giustizia a valutare il coinvolgimento di Binance e Tether nel potenziale sostegno al terrorismo.

Tether ha risposto affermando la sua cooperazione con le forze dell’ordine e il suo impegno per la conformità normativa globale.

A complicare ulteriormente le cose per Tether, nel novembre 2022, il procuratore statunitense Damian Williams, con sede a Manhattan, ha preso in carico un’indagine in corso sui presunti tentativi della società di nascondere fondi legati alle criptovalute ai suoi partner bancari.

Nel 2021, Tether ha anche pagato una multa di 41 milioni di dollari alla Commodity Futures Trading Commission.

La sanzione è stata imposta perché Tether aveva fornito informazioni errate sulle sue riserve. Aveva riserve fiat sufficienti per sostenere il suo USDT solo nel 27,6% dei giorni tra il 1° giugno 2016 e il 25 febbraio 2019.

Ciò ha portato alla richiesta di audit di terze parti più rigorosi, che Tether ha iniziato a pubblicare trimestralmente.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.