Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS), la casa automobilistica multinazionale con sede a Mumbai, in India, ha avuto finora un fine settimana e un lunedì difficili.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Oggi, al momento della stesura di questo articolo, le azioni di Tata sono scese di quasi il 9% e di quasi 100 rupie indiane (93,80 INR) da venerdì mattina, perdendo quasi il 10% del prezzo totale delle azioni attuali. Ma perché?

Annunciati gli ultimi guadagni di Tata

Copy link to section

Il 10 maggio, Tata Motors ha pubblicato i risultati finanziari del quarto trimestre per il 2024.

Gli utili sono stati in gran parte conformi alle aspettative del mercato e hanno mostrato resilienza durante un trimestre difficile, con ricavi in crescita del 13% a ₹ 120.000 Cr per l’intero gruppo, con la stessa Tata Motors Ltd che ha riportato ricavi record di ₹ 437,9 mila Cr, un record assoluto EBITDA elevato a ₹ 62,8K Cr e utile netto di ₹ 31,8K Cr.

Una prospettiva cauta – una reazione molto cauta

Copy link to section

Nonostante i discreti risultati finanziari che hanno mostrato che il gruppo Tata ha resistito bene all’anno fiscale 2024, il vero punto di discussione della richiesta degli utili sono state le prospettive fornite per l’anno fiscale 2025 da Tata e dalle sue suddivisioni Jaguar e Land Rover (JLR).

Tutti questi hanno espresso aspettative caute e leggermente ribassiste per il prossimo anno. Mentre JLR prevedeva che i margini EBIT sarebbero rimasti stabili per il prossimo anno, e Tata Passenger Vehicles si aspettava che “fattori estranei” mantenessero la crescita moderata”.

Nel frattempo, Tata Commercial Vehicles ha descritto di essere “cautamente ottimista riguardo alla domanda interna, pur mantenendo una stretta osservazione sugli sviluppi geopolitici, sui tassi di interesse, sui prezzi del carburante e sull’inflazione”.

Il sentimento del mercato non ha preso di buon occhio queste dichiarazioni, con il prezzo delle azioni Tata che è crollato da ₹ 1047 venerdì dopo che gli utili sono stati annunciati a sole ₹ 950,30 oggi.

Nervi elettorali per il mercato

Copy link to section

Vale anche la pena notare che gli investitori globali sono stati nervosi nei confronti delle azioni indiane negli ultimi tempi, poiché il paese è attualmente in fase di elezioni nazionali che potrebbero creare una reale incertezza politica per il paese nel caso in cui dovessero apparire sorprese.

In effetti, il direttore esecutivo di Tata Motors Girish Wagh ha fatto riferimento direttamente a questo nella sua dichiarazione riguardante gli utili, affermando che le vendite di veicoli commerciali della società in India sono state “influenzate da un effetto base elevato dell’anno fiscale 23, dalle elezioni tenutesi in 5 stati e dall’annuncio delle elezioni generali elezioni”.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.