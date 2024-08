USD/BRL: lo schema grafico indica un ritorno del real brasiliano

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Il real brasiliano è in forte tendenza al ribasso rispetto alle valute chiave come il dollaro USA e l’euro mentre gli investitori si concentrano sull’imminente decisione della banca centrale. Il tasso di cambio USD/BRL è aumentato negli ultimi sette mesi consecutivi e viene scambiato al suo punto più alto dal 3 gennaio.

Prezzi del mais e della soia

Il real brasiliano è crollato a causa del calo dei prezzi di alcune delle sue principali esportazioni. Il Teucrium Corn Fund (CORN), che monitora il prezzo del mais, è sceso del 16% quest’anno e del 26% negli ultimi 12 mesi.

Allo stesso modo, il Teucrium Soybean Fund (SOYB) è crollato del 22% negli ultimi 12 mesi e si trova al punto più basso da gennaio 2022.

Prezzi della SOYB e del MAIS

Queste materie prime sono diminuite a causa delle forniture superiori alle aspettative in paesi chiave come Russia, Ucraina e Stati Uniti.

Il più recente rapporto statunitense WASDE ha mostrato che la produzione statunitense aumenterà di 240 milioni di bushel quest’anno. Il dipartimento prevede che il prezzo agricolo medio ricevuto dai produttori sarà di 4,30 dollari per staio, in calo rispetto alla stima precedente di 4,40 dollari.

La soia sta andando bene, con una produzione prevista in calo di 15 milioni di bushel negli Stati Uniti. L’USDA stima che il prezzo medio della soia sarà di 11,10 dollari in questa stagione, in calo di 10 centesimi.

Il Brasile è colpito dai bassi prezzi del mais e della soia poiché sono tra i maggiori percettori di valuta estera. Lo zucchero, un’altra delle principali esportazioni, è diminuito di oltre il 33% rispetto al suo punto più alto nel 2023.

I loro prezzi bassi sono stati controbilanciati dai prezzi più alti dell’energia, poiché il Brent e il West Texas Intermediate (WTI) sono rimasti al di sopra degli 80 dollari per la maggior parte dell’anno.

I tagli della banca centrale brasiliana

Anche il tasso di cambio USD/BRL è aumentato a causa della continua divergenza tra la Federal Reserve e la banca centrale brasiliana.

Negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha lasciato i tassi di interesse invariati tra il 5,25% e il 5,50%, dove si trovavano da mesi. Questa visione è avvenuta mentre l’inflazione del paese è rimasta ostinatamente elevata e al di sopra dell’obiettivo della Fed del 2,0%.

In Brasile, tuttavia, la banca centrale è stata un po’ accomodante dallo scorso anno. È stata tra le prime valute dei mercati emergenti ad iniziare a tagliare i tassi di interesse nel 2023. Il suo primo taglio è avvenuto a giugno, quando i tassi di interesse erano al 13,75%. Da allora ha portato i tassi al 10,50%.

Questi tagli sono avvenuti quando l’inflazione è scesa dal massimo post-pandemia del 12% al minimo del 3,16% nel maggio 2023. Recentemente, tuttavia, l’inflazione è tornata a salire e si attesta al 4,23%.

Pertanto, gli analisti si aspettano che la banca centrale lascerà i tassi invariati al 10,5% entro questa settimana. Sottolineerà inoltre che i tassi rimarranno più alti più a lungo per far fronte alle tendenze inflazionistiche in corso.

Decisione sul tasso della Federal Reserve in vista

La prossima importante notizia sull’USD/BRL da tenere d’occhio sarà la decisione sul tasso di interesse della Federal Reserve di questa settimana, prevista per mercoledì.

Questo sarà un incontro importante poiché la Fed darà il tono a cosa aspettarsi entro la fine dell’anno. La maggior parte degli economisti prevede che in questa riunione la Fed lascerà i tassi di interesse invariati tra il 5,25% e il 5,50%.

Ciononostante, la banca ha un incentivo a puntare a tagli dei tassi entro la fine dell’anno, soprattutto a settembre. L’inflazione, soprattutto quella core, è diminuita drasticamente negli ultimi mesi. I dati principali sulla spesa per consumi personali (PCE) sono scesi al 2,5% nel giugno di quest’anno.

Questi numeri si stanno avvicinando all’obiettivo del 2,0% della Fed. Allo stesso tempo, il mercato del lavoro si è leggermente indebolito nelle ultime settimane. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,1%, il livello più alto dal 2021. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) pubblicherà venerdì gli ultimi dati sui salari non agricoli (NFP).

In una recente dichiarazione, Jay Powell ha osservato che la Fed si sta ora concentrando principalmente sul mercato del lavoro. Ulteriori numeri hanno dimostrato che l’economia si stava indebolendo, come ha osservato Alan Binder in un articolo di opinione del WSJ.

Analisi tecnica USD/BRL

Grafico USD/BRL | fonte: TradingView

Passando al grafico giornaliero, vediamo che negli ultimi mesi il rapporto tra USD e real brasiliano ha registrato una forte corsa al rialzo. È aumentato dal minimo di luglio di 4,69 a 5,66. In questo periodo, la coppia è rimasta al di sopra del punto di resistenza chiave a 5,50 e di tutte le medie mobili.

Tuttavia, la coppia ha anche formato un pericoloso schema grafico noto come doppio massimo a 5,7 e la cui scollatura è a 5,37. Nella maggior parte dei casi, questo modello è altamente ribassista. Pertanto, la coppia USD/BRL avrà probabilmente un breakout ribassista poiché i venditori mirano al livello di supporto chiave a 5,50.

Tuttavia, un ulteriore rialzo sarà confermato se la coppia supererà il punto di resistenza chiave a 5,70. Se ciò accade, salirà al punto successivo a 5,75.

