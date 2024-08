I futures del Brent superano la soglia degli 80 dollari al barile in un contesto di tensioni in Medio Oriente

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Mercoledì i futures del Brent hanno superato la soglia degli 80 dollari al barile mentre le accuse dell’Iran sull’assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh hanno accresciuto le tensioni in Medio Oriente.

I futures del Brent raggiungono gli 80,32 dollari al barile

Il contratto ICE Brent con consegna a settembre è stato scambiato a 80,32 dollari al barile alle 09:45 ora di Londra, segnando un aumento del 2,15% rispetto al prezzo di chiusura di martedì.

Allo stesso modo, i futures NYMEX WTI di settembre con inizio mese erano a 76,55 dollari al barile, in aumento del 2,44% rispetto alla chiusura del giorno precedente.

L’escalation dei conflitti influisce sulle dinamiche del mercato petrolifero

I prezzi del petrolio sono aumentati a causa dell’intensificarsi delle ostilità nella regione del Medio Oriente ricca di petrolio.

Il conflitto in corso tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas, sostenuto dall’Iran, a seguito di un attacco terroristico in ottobre, si è ampliato fino a coinvolgere altre fazioni sostenute dall’Iran come Hezbollah libanese e Houthi yemeniti.

I paramilitari della Guardia rivoluzionaria iraniana hanno accusato Israele di aver assassinato il capo dell’ufficio politico di Hamas Ismail Haniyeh nella sua residenza a Teheran.

In risposta, il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che l’Iran è obbligato a reagire contro Israele.

Il mercato petrolifero ha già assorbito gli shock derivanti dall’escalation in Medio Oriente, compresi gli attacchi marittimi yemeniti e le ostilità dirette tra Israele, Iran e Hezbollah. I recenti sviluppi hanno accresciuto la sensibilità del mercato.

Rischi geopolitici nel prezzo del petrolio

Clay Seigle, direttore del servizio petrolifero globale presso Rapidan Energy Group, ha osservato che i commercianti di petrolio hanno sottovalutato i rischi geopolitici in Medio Oriente.

Ha suggerito che il mercato era precedentemente compiacente a causa di una prevista interruzione della guerra della Russia in Ucraina che non si è materializzata e dei conflitti in corso a Gaza.

Seigle ha indicato che i recenti eventi potrebbero aumentare il premio di rischio sui prezzi del Brent, stimando un aumento iniziale di almeno 5 dollari al barile prima che si verifichino interruzioni dell’offerta fisica.

Implicazioni a lungo termine sui prezzi del petrolio

Gli analisti hanno opinioni contrastanti sull’impatto a lungo termine di queste tensioni sui prezzi del petrolio. Tamas Varga, analista petrolifero presso PVM Associates, ha sottolineato che l’assassinio avvenuto sul suolo iraniano aumenta la posta in gioco, portando potenzialmente a interruzioni della fornitura.

Ha avvertito che il rally dei prezzi potrebbe essere di breve durata senza che ulteriori escalation incidano sulla produzione fisica.

L’analista di UBS Giovanni Staunovo ha fatto eco a questo sentimento, affermando che mentre le preoccupazioni per l’escalation delle tensioni hanno aumentato i prezzi del greggio, impatti significativi sui prezzi in genere richiedono effettive interruzioni dell’offerta.

L’attuale reazione dei prezzi del petrolio è stata modesta a causa dell’assenza di tali perturbazioni.

Conformità OPEC+ e quote di produzione

Il movimento dei prezzi coincide con una riunione prevista giovedì del comitato tecnico dell’OPEC+, dove verrà valutato il rispetto delle quote di produzione.

Questo comitato ministeriale congiunto di monitoraggio, pur non avendo l’autorità di modificare la strategia di output della coalizione, può convocare un incontro ministeriale completo se le condizioni di mercato richiedono tale azione.

Il rispetto delle quote è diventato un punto focale, con il segretariato dell’OPEC che ha notato il 24 luglio che i membri Iraq, Kazakistan e Russia si sono impegnati a compensare i volumi in eccesso dalla prima metà dell’anno attraverso ulteriori tagli alla produzione da luglio 2024 a settembre 2025.

Rapporti sugli utili delle major petrolifere europee

Questi sviluppi coincidono con i rapporti sugli utili delle major petrolifere europee.

Shell pubblicherà i suoi utili giovedì, dopo l’annuncio di martedì da parte di BP di un aumento dei dividendi e di un profitto del secondo trimestre migliore del previsto.

