Binance attira 1,2 miliardi di dollari in afflussi netti nonostante le turbolenze del mercato: aiuterà BitBot?

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha registrato un impressionante afflusso netto di 1,2 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, secondo i parametri CEX Transparency di DeFiLlama.

Questo sostanziale afflusso di capitali avviene in un contesto di più ampia volatilità del mercato ed è significativamente superiore agli afflussi visti dai principali concorrenti come OKX e Bybit.

L’afflusso riflette un forte voto di fiducia da parte degli utenti, anche se il mercato delle criptovalute subisce fluttuazioni.

Lo sviluppo complessivo che circonda il mercato delle criptovalute andrà a beneficio di Bitbot, una nuova applicazione di trading basata su Telegram che ha guadagnato una notevole popolarità.

Robusta fiducia degli investitori

Il recente aumento degli afflussi netti è uno sviluppo positivo per il nuovo CEO di Binance, Richard Teng.

Teng, che ha assunto la leadership dopo la partenza del fondatore Changpeng Zhao e una significativa sanzione multimiliardaria da parte degli Stati Uniti per violazioni normative, vede l’afflusso di capitali come un segno di solida fiducia da parte degli investitori.

Teng ha commentato: “Questo segna uno dei giorni con i più alti afflussi netti del 2024. Nonostante le sostanziali flessioni del mercato nelle ultime ore, questo afflusso suggerisce che gli investitori stanno cogliendo l’opportunità di comprare a prezzi più bassi quando credono che sia vantaggioso”.

Teng ha anche sottolineato che Binance ha registrato un notevole rimbalzo nei principali prezzi dei token e uno dei volumi di scambi più alti dell’anno il giorno prima.

“Le attuali tendenze del mercato supportano questa osservazione”, ha aggiunto Teng.

A gennaio, Binance ha attirato afflussi di 3,5 miliardi di dollari, appena due mesi dopo che la società madre ha ammesso la sua colpevolezza per crimini come riciclaggio di denaro ed evasione delle sanzioni.

Sorprendentemente, Binance ha pagato una multa da 4,3 miliardi di dollari al Dipartimento di Giustizia senza liquidare alcun crypto asset.

Tuttavia, il mandato di Teng non è privo di sfide.

Deve supervisionare la creazione del quartier generale globale di Binance, nominare un nuovo consiglio di amministrazione e garantire la nomina di un monitor indipendente per tre anni.

Inoltre, Binance non dispone ancora di licenze complete nei principali mercati delle criptovalute e la sua affiliata statunitense è alle prese con una causa legale da parte della SEC.

Un crescente interesse per BitBot tra gli sviluppi di Binance

Mentre Binance supera questi ostacoli, l’attenzione nella crypto community si sta spostando su BitBot.

BitBot ha recentemente completato una delle vendite di token di maggior successo dell’anno, raccogliendo oltre 6 milioni di dollari.

Il lancio della piattaforma è previsto a breve e si prevede che stimolerà la crescita nel settore del trading con le sue funzionalità tecnologiche e di intelligenza artificiale avanzate.

BitBot mira a diventare un attore leader tra i bot di trading di Telegram offrendo agli utenti i migliori segnali di trading per migliorare le loro strategie di trading di criptovaluta.

Il suo lancio arriva in un momento in cui le mini-app di Telegram sono in forte espansione. Esempi degni di nota includono Hamster Kombat, che ha attirato oltre 232 milioni di utenti a livello globale, e Notcoin, che vanta una capitalizzazione di mercato di 1,6 miliardi di dollari. Anche TapSwap ha fatto parlare di sé con oltre 60 milioni di utenti.

Gli analisti prevedono che Telegram potrebbe essere la fonte delle prossime grandi applicazioni sia nel settore delle criptovalute che in quello tecnologico. Se queste previsioni saranno confermate, BitBot è ben posizionata per emergere come un attore significativo nel settore.

Per ulteriori informazioni su BitBot, fai clic qui.