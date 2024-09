Il Regno Unito si trova ad affrontare rivolte e disordini diffusi mentre i governi stranieri emettono avvisi di viaggio

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Mentre violente rivolte e disordini si diffondevano nel Regno Unito, diversi paesi hanno emesso avvisi di viaggio per mettere in guardia i propri cittadini sui potenziali pericoli. I disordini, inizialmente scatenati dalle proteste anti-immigrazione, hanno portato a numerosi arresti e diffuse preoccupazioni per la sicurezza.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

L’Alta Commissione indiana a Londra ha recentemente consigliato ai suoi cittadini in viaggio nel Regno Unito di “rimanere vigili e prestare attenzione” a causa dei disordini in corso.

L’India si unisce agli Emirati Arabi Uniti, alla Nigeria, alla Malesia, all’Indonesia e all’Australia nel mettere in guardia i propri cittadini sui rischi associati alla visita o alla residenza nel Regno Unito in mezzo ai crescenti disordini.

Impatto sulle principali città e centri turistici

Copy link to section

Città come Liverpool e Manchester, molto gettonate tra i turisti, sono state teatro di episodi di violenza significativi, con scontri tra gruppi di estrema destra e polizia e contromanifestanti.

Anche altre aree, tra cui Belfast, Darlington e Plymouth, hanno visto continui disordini. Dall’inizio delle rivolte, il Consiglio nazionale dei capi della polizia ha segnalato 378 arresti.

Nonostante il disordine diffuso, Londra è rimasta relativamente indisturbata.

Tuttavia, ciò non ha impedito ai governi stranieri di lanciare ampi avvertimenti.

Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha esortato i suoi cittadini a evitare le aree con rivolte e ad evitare luoghi affollati.

Allo stesso modo, l’avviso di viaggio australiano raccomanda di evitare le aree di protesta a causa del potenziale rischio di violenza.

Le ragioni dei disordini

Copy link to section

La violenza è scoppiata in seguito a false affermazioni online secondo cui un richiedente asilo musulmano avrebbe compiuto un accoltellamento di massa, provocando la morte di tre giovani ragazze.

Questa disinformazione ha alimentato sentimenti anti-immigrazione e anti-musulmani, portando a rivolte caratterizzate da slogan razzisti, saccheggi e scontri violenti con la polizia.

Alcuni degli incidenti peggiori hanno visto attacchi a negozi e moschee, con i rivoltosi che hanno persino appiccato il fuoco a un hotel che si ritiene ospitasse richiedenti asilo.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha condannato la violenza, etichettandola come “delinquenza di estrema destra”.

Neil Basu, ex capo della polizia antiterrorismo, ha suggerito che parte della violenza ha “oltrepassato il limite del terrorismo”.

Il governo ha risposto aumentando la presenza della polizia e preparando oltre 500 posti di prigione aggiuntivi per i presunti rivoltosi.

I disordini in corso non solo hanno messo in luce i problemi dell’immigrazione e della coesione sociale, ma hanno anche unito le comunità.

Si sono verificate controproteste e pulizie nelle comunità, con molti locali che hanno condannato i rivoltosi e hanno sottolineato che non rappresentano le loro comunità.

L’Autorità turistica britannica, che opera sotto VisitBritain e VisitEngland, ha dichiarato che sta monitorando da vicino la situazione.

Nonostante i disordini, hanno riferito che la domanda di viaggi in Gran Bretagna rimane forte.

Stanno lavorando per garantire che i partner di viaggio internazionali dispongano delle informazioni più recenti per gestire il sentiment di viaggio.

Le cause alla base della violenza rappresentano una sfida significativa per il nuovo governo laburista del Regno Unito.

Mentre il Paese è alle prese con i dibattiti sociali su immigrazione e integrazione, è probabile che queste questioni rimangano in prima linea nel discorso nazionale.

La risposta della comunità internazionale, con più paesi che hanno emesso avvisi di viaggio, sottolinea la gravità della situazione.

Gli avvisi mirano a proteggere i cittadini da potenziali danni durante il viaggio o la residenza nel Regno Unito.

Mentre il governo del Regno Unito lavora per ripristinare l’ordine e affrontare le cause profonde dei disordini, l’attenzione si concentrerà anche sul ripristino dell’immagine del Paese come destinazione di viaggio sicura. Il risultato di questi sforzi sarà cruciale nel determinare l’impatto a lungo termine sul turismo e sulle relazioni internazionali.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.