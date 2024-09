Mercoledì Sunrun Inc (NASDAQ:RUN) è cresciuta di oltre il 15% dopo che la rivale SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR) ha dichiarato fallimento dopo mesi di lotte legate all’aumento dei tassi di interesse.

SPWR ha recentemente dovuto affrontare accuse di cattiva condotta finanziaria che hanno contribuito a far sì che GLJ Research definisse le azioni SunPower “prive di valore” a luglio.

Ma la rovina di SunPower potrebbe essere un vantaggio per Sunrun, che è già in trattative per coinvolgere alcuni dei suoi ex rivenditori come partner.

Durante la riunione degli utili di questa mattina, l’amministratore delegato di Sunrun Mary Powell ha definito il fallimento della SPWR un’opportunità per Sunrun di “guadagnare quote in modo finanziariamente disciplinato e misurato”.

Le azioni Sunrun hanno recuperato quasi tutta la perdita dall’inizio del 2024.

Sunrun coinvolge i dirigenti della SPWR

Mercoledì Sunrun ha anche assunto Ellen Struck e Matt Brost, due ex dirigenti di SunPower Corporation. Struck e Brost dirigeranno il business delle nuove case presso la società di soluzioni solari residenziali.

“Ci aspettiamo una crescita strategica nel segmento delle nuove case nei prossimi trimestri”, ha detto oggi il CEO Powell agli analisti durante la chiamata.

Inoltre, mercoledì RUN ha riportato un profitto a sorpresa per il suo secondo trimestre finanziario.

Le sue entrate hanno inoltre superato le stime di Street, garantendo la fiducia che la generazione di cassa scenderà tra i 350 e i 600 milioni di dollari nel 2025.

Sunrun ha installato 265 megawattora di capacità di stoccaggio nel secondo trimestre, con un incremento del 152% su base annua. Puoi leggere il comunicato completo degli utili della società quotata al Nasdaq su questo link.

Goldman Sachs alza il prezzo obiettivo delle azioni Sunrun

Sunrun ha generato 217 milioni di dollari in contanti nel trimestre recentemente concluso. Rimarrà focalizzata sui margini, ma si impegna a lanciare nuovi prodotti e servizi per “espandere il valore della vita del cliente” nei prossimi mesi, secondo il comunicato stampa della società di mercoledì.

Questo e le osservazioni ottimistiche sulla richiesta degli utili sono stati sufficienti affinché l’analista di Goldman Sachs Brian Lee alzasse il suo obiettivo di prezzo su RUN a $ 20, il che segnala il potenziale per un altro guadagno del 5,0% da qui.

La società di investimento prevede un forte flusso di cassa e il fallimento di SunPower per garantire continui guadagni di quote di mercato a Sunrun in futuro.

L’ottimismo di Lee è ampiamente condiviso da altri analisti di Wall Street. Il prezzo obiettivo medio per le azioni Sunrun è attualmente a un livello ancora più alto di $22, che si traduce in un rialzo di circa il 16% da qui. Tuttavia, RUN non è un titolo attraente per gli investitori in cerca di reddito, in quanto attualmente non paga un dividendo.

