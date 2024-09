I prezzi europei del gas naturale salgono ai massimi del 2024 tra i timori sull’offerta e il rallentamento dello stoccaggio

I prezzi europei del gas naturale sono saliti ai livelli più alti del 2024, guidati da una confluenza di fattori tra cui preoccupazioni sull’offerta e aumenti di stoccaggio più lenti del previsto.

Nonostante i livelli di stoccaggio siano relativamente buoni in tutto il continente, i timori di interruzioni delle forniture di carburante russe attraverso l’Ucraina hanno ulteriormente alimentato il rally, con i futures di riferimento scambiati sopra i 39 euro per megawattora all’inizio di agosto.

Il conflitto in corso nella regione russa di Kursk, sede di un punto cruciale per la presa del gas, ha accentuato queste preoccupazioni, provocando un’impennata dei prezzi per il terzo giorno consecutivo.

Le preoccupazioni sull’offerta spingono i prezzi al rialzo

Il recente aumento dei prezzi è stato in gran parte attribuito ai timori di interruzioni nel flusso di gas russo attraverso l’Ucraina.

Giovedì, il gigante energetico russo Gazprom PJSC ha annunciato che il transito di gas attraverso il punto di presa di Sudzha, l’ultimo gasdotto rimasto dalla Russia verso l’Europa attraverso l’Ucraina, è stato fissato a 37,3 milioni di metri cubi al giorno, in calo rispetto ai soliti 42 milioni di metri cubi osservati negli ultimi mesi. .

La stazione di Sudzha, situata vicino al confine, è un punto critico per i flussi di gas verso l’Europa e qualsiasi potenziale interruzione potrebbe avere implicazioni significative per i mercati energetici europei.

Sebbene i flussi di gas presso il punto di transito di Sudzha continuino per ora, la leggera riduzione ha sollevato allarmi, soprattutto perché nella regione continuano gli intensi combattimenti.

Gli analisti avvertono che qualsiasi ulteriore escalation potrebbe minacciare la stabilità delle forniture di gas all’Europa, spingendo i prezzi ancora più in alto.

Il rallentamento dello stoccaggio si sviluppa in un contesto di elevata domanda asiatica

Nonostante i livelli di stoccaggio del gas naturale nell’Unione Europea (UE) fossero pieni per oltre l’86% al 6 agosto – ben al di sopra della media quinquennale del 78% – la costruzione dello stoccaggio è stata più lenta del previsto.

Questo rallentamento è dovuto principalmente ai minori afflussi di gas naturale liquefatto (GNL) in Europa, poiché la forte domanda asiatica ha dirottato i carichi dal continente.

La domanda asiatica di GNL è rimasta robusta per tutto il 2024, con le importazioni in aumento del 10,3% su base annua nei primi sette mesi dell’anno.

Cina e India sono stati i principali motori di questa crescita, rappresentando il 64% dell’aumento della domanda.

La maggiore domanda in Asia ha fatto sì che il Japan Korea Marker (JKM) venisse costantemente scambiato con un premio rispetto al Dutch Title Transfer Facility (TTF), il principale hub di gas in Europa, rendendo più redditizio per i carichi di GNL dirigersi verso l’Asia anziché verso l’Europa .

Warren Paterson, responsabile della strategia sulle materie prime presso ING Think, ha dichiarato:

“Si prevede che il rallentamento dell’accumulo di stoccaggio sosterrà i prezzi del TTF. Tuttavia, le proiezioni suggeriscono ancora che lo stoccaggio dell’UE sarà probabilmente pieno quasi al 100% verso l’inverno 2024/25, a condizione che non vi siano shock significativi dall’offerta.” Fonte: Tradingview

Manutenzione del gasdotto norvegese

La Norvegia, che ha superato la Russia come principale fornitore di gasdotti in Europa dall’inizio della guerra in Ucraina, dovrebbe ridurre i suoi flussi di gas verso l’UE in agosto e settembre a causa della manutenzione estiva programmata.

Gli analisti avvertono che eventuali eccessi nella manutenzione potrebbero restringere ulteriormente il mercato, portando potenzialmente ad un aumento delle importazioni di GNL nell’UE per compensare il deficit.

I flussi di gas norvegese sono diventati sempre più vitali per il mercato europeo e qualsiasi riduzione dell’offerta potrebbe esacerbare lo squilibrio esistente tra domanda e offerta, spingendo i prezzi ancora più in alto mentre il continente si avvicina alla stagione di riscaldamento invernale.

Via di transito dell’Ucraina

Il futuro dei flussi di gas del gasdotto russo attraverso l’Ucraina rimane incerto, con l’Ucraina che indica che non prevede di estendere il suo accordo di transito con Gazprom quando scadrà alla fine di quest’anno.

Ciò ha aggiunto un ulteriore livello di complessità a un mercato già volatile, poiché l’UE è alla ricerca di fonti di approvvigionamento alternative.

La Commissaria europea per l’Energia, Kadri Simson, ha assicurato che sono disponibili rotte di approvvigionamento alternative, con l’Austria che potrà importare gas dall’Italia e dalla Germania.

Tuttavia, gli analisti notano che il mercato rimarrà sensibile a qualsiasi sviluppo relativo a questi flussi, come evidenziato dal recente aumento dei prezzi a seguito delle notizie secondo cui le truppe ucraine avevano catturato il punto di ingresso di Sudzha.

Attività speculativa

Nonostante i livelli di stoccaggio relativamente confortevoli, l’attività speculativa rimane un fattore chiave che guida la volatilità del mercato.

Secondo l’analista energetico Paterson, gli speculatori sono “ostinatamente rialzisti” sul mercato europeo del gas naturale, detenendo una considerevole posizione lunga netta, la più grande dal 2021.

Secondo gli ultimi dati di posizionamento, i fondi di investimento detengono una posizione lunga netta di quasi 192 TWh, un aumento significativo rispetto alle posizioni corte nette all’inizio del 2024.

Paterson ha inoltre sottolineato che si prevede che l’Asia rimarrà il motore dominante della crescita della domanda globale di gas, una tendenza che difficilmente cambierà con la transizione delle economie della regione verso carburanti più puliti. Questa continua domanda dall’Asia, unita ai rischi geopolitici in corso in Europa, suggerisce che i prezzi del gas naturale potrebbero rimanere elevati nei prossimi mesi.

Fonte: ING Ricerca

Mentre l’Europa si avvia verso la stagione del riscaldamento invernale, la combinazione di incertezze sull’offerta, forte domanda asiatica e attività speculativa manterrà probabilmente volatili i prezzi del gas naturale.

Sebbene i livelli di stoccaggio forniscano una certa protezione, il mercato rimane in tensione, con eventuali ulteriori interruzioni o picchi di domanda che potrebbero portare a significativi aumenti dei prezzi.

Gli investitori e i politici dovranno monitorare da vicino questi sviluppi per affrontare il difficile panorama energetico nei prossimi mesi.

