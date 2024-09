Il gruppo politico statunitense propone una zona economica Bitcoin esentasse: è fattibile?

Un gruppo politico appena formato negli Stati Uniti ha proposto la creazione di una zona economica digitale esentasse (DEZ) Bitcoin.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Il gruppo politico USABTC sta guidando la proposta e mira a creare un paradiso esentasse per scambiare e accumulare Bitcoin senza incorrere in imposte sulle plusvalenze. L’iniziativa mira a rilanciare l’economia della nazione.

Secondo il sito web del gruppo, gli Stati Uniti hanno bisogno di “nuove soluzioni” per contrastare il crescente debito nazionale e Bitcoin viene salutato come un'”opportunità” che potrebbe “garantire il futuro finanziario dell’America e dei suoi cittadini”.

Tuttavia, la proposta non intende indebolire il ruolo del dollaro americano, ma piuttosto rafforzarlo.

Un approccio graduale

Copy link to section

La proposta sostiene la creazione di una DEZ invece dell’acquisto definitivo di Bitcoin. L’area economica consentirebbe transazioni Bitcoin esentasse, sperando di attrarre investitori e facilitare la generazione di ricchezza in un ambiente regolamentato.

La proposta sollecita la creazione di un token denominato USABTC, che funziona come un sistema Bitcoin ancorato.

Sarebbe alimentato da una rete di livello 2, con il gruppo che evidenzia Stacks, una blockchain di livello 2 per la rete Bitcoin, come possibile soluzione.

Verrebbe stabilita una politica di rimborso fiscale installando una tassa di uscita sulla conversione del Bitcoin acquisito in valuta fiat, creando così un nuovo canale di entrate per il governo.

Tutti i processi di riscatto sarebbero diretti e non coinvolgeranno scambi di terze parti.

I pagamenti delle tasse verrebbero trasferiti direttamente su un portafoglio controllato tramite un contratto intelligente.

USABTC prevede di implementare la DEA in più fasi, con il lancio della prima fase previsto nel 2025.

Come primo passo, il Presidente dovrebbe emettere una direttiva esecutiva che autorizzi l’uso del Fondo di stabilizzazione degli scambi (FSE) per acquistare e scambiare Bitcoin.

L’ESF è un fondo di riserva di emergenza istituito dal Congresso nel 1934 ai sensi del Gold Reserve Act e viene utilizzato nei periodi di crisi economica per stabilizzare il valore del dollaro statunitense.

Successivamente, la fase successiva comporterebbe la stesura di pareri legali per classificare Bitcoin ai sensi del Gold Reserve Act del 1934, l’avvio di sforzi legislativi per istituire la DEZ e la collaborazione con l’IRS per sviluppare il quadro per un trattamento fiscale speciale e plusvalenze esentasse all’interno. il DEZ.

Altre iniziative nelle fasi successive includono piani per lanciare campagne di educazione pubblica e implementare “l’infrastruttura tecnologica necessaria, tra cui l’integrazione di blockchain, contratti intelligenti e portafogli sicuri”.

Il gruppo prevede che la DEZ sarà operativa entro il 2026 se tutte le approvazioni normative saranno soddisfatte.

La proposta arriva in mezzo a molte attività negli Stati Uniti riguardo a Bitcoin e criptovalute ultimamente.

Bitcoin è in fermento negli Stati Uniti

Copy link to section

La scorsa settimana, la senatrice Cynthia Lummis ha presentato la legge BITCOIN (Boostering Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide), che mira a istituire un fondo di riserva utilizzando Bitcoin.

Tuttavia, a differenza della proposta USABTC, il disegno di legge sollecita la creazione di una “rete decentralizzata” di strutture di stoccaggio sicure di Bitcoin per contenere un massimo di 1.000.000 di Bitcoin acquisiti dal governo in almeno 20 anni.

L’idea di utilizzare Bitcoin per affrontare il debito degli Stati Uniti è stata lanciata anche dal candidato alla presidenza Donald Trump durante la conferenza Bitcoin di Nashville. Nel frattempo, anche suo figlio, Trump Jr., ha anticipato un imminente annuncio relativo alle criptovalute, che secondo lui “agiterà” il mercato.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.