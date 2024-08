Il disegno di legge statunitense sulla Riserva Strategica Bitcoin presentato ufficialmente al Senato

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

La senatrice degli Stati Uniti Cynthia Lummis ha presentato il disegno di legge sulla Riserva strategica Bitcoin. Il disegno di legge impone al governo degli Stati Uniti di istituire un fondo riservato utilizzando la criptovaluta di punta per rafforzare la resilienza economica e la sovranità finanziaria della nazione.

Dopo il suo discorso alla conferenza Bitcoin Nashville 2024, dove ha inizialmente proposto una riserva di BTC, il disegno di legge, intitolato Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act, è stato ora presentato al Senato. Un estratto del progetto di legge afferma:

Proprio come le riserve auree sono state storicamente una pietra angolare della sicurezza finanziaria nazionale, Bitcoin rappresenta un asset dell’era digitale in grado di rafforzare la leadership finanziaria e la sicurezza degli Stati Uniti nell’economia globale del 21° secolo.

Come verranno conservati i Bitcoin?

Nell’ambito della legislazione, in tutti gli Stati Uniti verrebbe costruita una “rete decentralizzata” di strutture di stoccaggio sicure dei Bitcoin. Queste riserve fungerebbero da sistema di conservazione frigorifera per i Bitcoin di proprietà del governo e sarebbero supervisionate dal Segretario del Tesoro.

Il segretario al Tesoro sarebbe anche responsabile del “monitoraggio” e della “verifica” della riserva.

Inoltre, il Tesoro collaborerà con il Segretario della Difesa e il Segretario per la Sicurezza Nazionale, insieme ad esperti del settore, per mettere in sicurezza le strutture.

L’autorità di regolamentazione garantirà inoltre che tutte le risorse digitali derivate da fork e airdrop di Bitcoin siano registrate e archiviate nella riserva. Inoltre, questi beni non possono essere venduti o alienati per cinque anni dopo la loro acquisizione, a meno che la nuova legislazione non consenta specificamente tali azioni.

Quanti Bitcoin verrebbero acquisiti?

È stato inoltre incaricato un programma di acquisto di Bitcoin, in base al quale il governo acquisterà un massimo di 1.000.000 di Bitcoin. Le transazioni verrebbero eseguite nell’arco di cinque anni, con un limite massimo di 200.000 BTC acquistati all’anno.

Queste acquisizioni verrebbero condotte in modo trasparente per ridurre al minimo le perturbazioni del mercato. I BTC acquisiti verrebbero detenuti per almeno 20 anni, con restrizioni contro la loro vendita anticipata.

Il disegno di legge impone inoltre un sistema di “prova di riserva” che richiede attestazioni crittografiche trimestrali per verificare le partecipazioni all’interno della Riserva strategica di Bitcoin. I rapporti sullo stato del Bitcoin Purchase Program verranno pubblicati annualmente.

Come verranno finanziati gli acquisti di Bitcoin?

Sono stati suggeriti diversi meccanismi finanziari che consentirebbero di “compensare il costo della Riserva strategica di Bitcoin”.

L’approccio principale prevede la riallocazione dei fondi in surplus dalle banche della Federal Reserve. Nello specifico, la legge modifica una sezione del Federal Reserve Act per ridurre il limite legale sui fondi in surplus delle banche di riserva da 6,825 miliardi di dollari a 2,4 miliardi di dollari.

Questo aggiustamento libera fondi aggiuntivi, indirizzando i primi 6 miliardi di dollari di utili netti rimessi dalle banche della Federal Reserve al Tesoro ogni anno, dal 2025 al 2029, per finanziare il Programma di acquisto Bitcoin.

Oltre a ciò, la legge impone la rivalutazione dei certificati d’oro detenuti dalla Federal Reserve. Le banche della Federal Reserve sono tenute a presentare tutti i loro certificati d’oro in circolazione al segretario del Tesoro entro 180 giorni dal giorno in cui viene adottata la legislazione.

Successivamente, il segretario al Tesoro emetterà entro tre mesi nuovo oro certificato che “riflette il giusto valore di mercato dell’oro”.

La differenza nel valore in contanti tra i vecchi e i nuovi certificati verrebbe rimessa al Tesoro, fornendo un’altra fonte di fondi per la Riserva Bitcoin.

Infine, il disegno di legge affronta anche la questione dell’autocustodia e include disposizioni per affermare e salvaguardare il diritto di individui, aziende e organizzazioni a mantenere il controllo sulle proprie partecipazioni in Bitcoin senza interferenze da parte del governo.

