Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) sta emergendo come un formidabile concorrente nel mercato dei chip per server, con il potenziale per interrompere il dominio di Intel e Advanced Micro Devices (AMD).

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Secondo Atul Goyal, amministratore delegato di Jefferies Asia, le CPU ad alta efficienza energetica di Arm consentono all’azienda con sede a Cambridge di guadagnare una quota di mercato significativa nei server, un componente critico per i data center su larga scala.

In un’intervista con CNBC, Goyal ha sottolineato che l’architettura Arm potrebbe potenzialmente sostituire i chip x86 nella maggior parte dei server, segnando un cambiamento significativo nel settore.

Potrebbe non valere ancora la pena possedere armi

Copy link to section

Nonostante queste prospettive promettenti, la valutazione delle azioni di Arm rimane una questione controversa.

Sebbene la società abbia registrato un notevole aumento del 50% del prezzo delle azioni dall’inizio del 2024, Goyal esprime cautela.

Riconosce che, sebbene Arm sia ben posizionata per crescere nei prossimi cinque-dieci anni, il rapido rialzo delle sue azioni negli ultimi sette mesi ha suscitato preoccupazioni circa una sua sopravvalutazione.

Goyal è particolarmente diffidente nei confronti delle elevate aspettative insite nell’attuale prezzo delle azioni, suggerendo che potrebbe non essere il momento migliore per investire, anche se i fondamentali della società rimangono forti.

Goyal ha anche sottolineato l’impatto continuo dell’intelligenza artificiale (AI) sul settore, affermando che l’intelligenza artificiale è lungi dall’essere una tendenza passeggera.

Ritiene che le difficoltà di Intel nel campo dell’intelligenza artificiale potrebbero fungere da significativo vantaggio per Arm, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato.

Tuttavia, nonostante questi indicatori positivi, Goyal rimane cauto riguardo al titolo, affermando di “non credere ancora molto” nella sua valutazione attuale.

A questo scetticismo ha fatto eco il nostro analista di mercato Crispus Nyaga, che ha recentemente suggerito che le azioni di Arm potrebbero vedere un ribasso a 85 dollari.

L’analisi di Nyaga sottolinea i rischi associati all’attuale valutazione di Arm, nonostante il forte posizionamento di mercato della società.

Il mese scorso Arm ha emesso una guida silenziosa per il secondo trimestre

Copy link to section

In aggiunta alle preoccupazioni, Arm ha pubblicato il mese scorso una guida modesta per il suo secondo trimestre.

Sebbene la società abbia superato le stime di Street per il primo trimestre fiscale, ha previsto ricavi compresi tra 780 e 830 milioni di dollari per il secondo trimestre, con un utile per azione rettificato compreso tra 23 centesimi e 27 centesimi.

Questa previsione è stata leggermente inferiore alle aspettative degli analisti di 804 milioni di dollari di ricavi e 27 centesimi di utile per azione, contribuendo a un calo di oltre il 40% delle azioni Arm nell’ultimo mese.

A complicare ulteriormente le prospettive, Arm ha smesso di rivelare il numero di chip basati su Arm spediti, una mossa spiegata dal CEO Rene Haas come uno spostamento dell’attenzione verso mercati di valore più elevato e di volume inferiore come data center, acceleratori di intelligenza artificiale e applicazioni per smartphone processori.

Questo perno strategico suggerisce che Arm si sta allineando con le aree di crescita emergenti, ma solleva anche interrogativi sui parametri di performance dell’azienda e sulle prospettive a lungo termine.

Sebbene Arm Holdings sembri essere in una posizione forte per sfidare giganti del settore come Intel e AMD, in particolare nel mercato dei server in crescita, le sue azioni potrebbero non essere così attraenti a causa di preoccupazioni sulla valutazione e recenti problemi di performance.

Gli investitori dovrebbero valutare il potenziale a lungo termine dell’azienda rispetto ai rischi associati all’attuale prezzo delle sue azioni.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.