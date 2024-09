Mentre l’economia statunitense mostra segnali di rallentamento, evidenziati dai recenti dati sull’occupazione inferiori alle aspettative, gli investitori sono alla ricerca di opportunità stabili.

Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Secondo David Kostin, Chief US Equity Strategist di Goldman Sachs, potrebbe essere fondamentale spostare l’attenzione sui titoli azionari resilienti.

Ecco tre titoli azionari che si distinguono per la loro capacità di ottenere buoni risultati anche in periodi di ribasso:

F5 Inc (NASDAQ: FFIV)

Copy link to section

Le azioni F5 sono attualmente in calo di circa il 6,0% rispetto al massimo raggiunto dall’inizio dell’anno.

La recente debolezza rappresenta un’opportunità per costruire una posizione in questo nome in crescita stabile, che potrebbe avere performance migliori in un’economia in rallentamento, ha scritto Kostin di Goldman Sachs in un recente rapporto.

Con 16 punti percentuali, la variabilità della crescita dell’EBITDA decennale di F5 Inc. si colloca nella fascia più alta rispetto ai suoi concorrenti al momento della scrittura.

Le azioni della società di sicurezza cloud potrebbero rappresentare un’ottima scelta per la seconda metà del 2024, poiché il management ha citato i fattori favorevoli dell’intelligenza artificiale, pubblicando a fine luglio previsioni migliori del previsto per il quarto trimestre finanziario.

Domino’s Pizza Inc (NYSE:DPZ)

Copy link to section

Anche David Kostin, stratega di Goldman Sachs, prevede che Domino’s Pizza offrirà una crescita stabile nonostante il rallentamento dell’economia.

La variabilità della crescita dell’EBITDA decennale della catena di pizzerie con sede nel Michigan è fissata a 7 punti percentuali al momento della scrittura. Il consenso è che DPZ aumenti i ricavi del 7% e l’EPS di un 10% ancora più alto nel suo attuale anno finanziario.

Parlando con il conduttore di Mad Money Jim Cramer il mese scorso, Russell Weiner, l’amministratore delegato di Domino’s, ha affermato che “il valore non è mai stato così alto” mentre annunciava un aumento degli ordini. L’amministratore delegato Weiner aveva anche previsto una continua forza nel business statunitense della sua azienda in quel momento.

Attualmente le azioni Domino’s offrono un rendimento da dividendi dell’1,38%, un’altra buona ragione per averle nel proprio portafoglio.

Società per azioni Zoetis Inc. (NYSE: ZTS)

Copy link to section

La società di investimento consiglia di detenere azioni Zoetis per prepararsi a un potenziale rallentamento economico negli Stati Uniti.

All’inizio di agosto, l’azienda produttrice di medicinali e vaccini per animali domestici ha superato le stime di fatturato per il secondo trimestre finanziario e ha aumentato di circa 50 milioni di dollari le sue previsioni per l’intero anno per lo stesso parametro.

Tuttavia, ZTS è sceso di oltre il 5,0% rispetto all’inizio del 2024, il che lo rende ancora più interessante come investimento nella scrittura.

La società quotata a New York ha registrato una “crescita operativa globale impressionante” sia nel settore degli animali da compagnia che in quello del bestiame nel suo ultimo trimestre di riferimento.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.