Analisi USD/CNY: prospettive per il renminbi dopo i dati sul PIL cinese

Il renminbi cinese è rimasto stabile rispetto al dollaro USA dopo che il paese ha pubblicato gli ultimi dati sul PIL, sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio. Il tasso di cambio USD/CNY era scambiato a 7,1178, 1,54% in più rispetto al punto più basso di questo mese.

Dati del PIL cinese

L’economia cinese ha continuato a crescere a un ritmo più lento del previsto dopo che l’Ufficio nazionale di statistica (NBS) ha pubblicato gli ultimi dati sul PIL.

I numeri hanno rivelato che l’economia è cresciuta dello 0,9% nel terzo trimestre, al di sotto della stima degli analisti dell’1,0%. Era cresciuta dello 0,7% nel secondo trimestre.

Questa crescita si è tradotta in un’espansione annuale del 4,6%, inferiore anche alla crescita del 4,7% del secondo trimestre. Era inoltre in linea con le aspettative degli analisti, ma inferiore all’obiettivo del 5% fissato da Pechino.

La Cina ha pubblicato anche altri dati economici forti. Le vendite al dettaglio sono rimbalzate del 3,2% a settembre dopo essere cresciute del 2,1% nel trimestre precedente.

Si tratta di un report importante perché i recenti indicatori principali hanno mostrato che il settore retail ha rallentato. Ad esempio, LVMH, il più grande marchio nel settore del lusso, ha affermato che la sua attività ha continuato a sottoperformare il mercato nel terzo trimestre.

Anche altri rivenditori online cinesi come Alibaba, JD.com e PDD Holdings hanno pubblicato numeri relativamente più deboli del previsto.

Le vendite al dettaglio in Cina sono state deboli a causa del peggioramento del mercato del lavoro e poiché più persone hanno dato priorità alla riduzione del debito rispetto alla spesa. In una nota a Invezz, Maggie Wang, una donna di 35 anni, ha affermato:

“L’economia non sta andando bene, e quindi abbiamo deliberatamente ridotto la nostra spesa quest’anno. Ci stiamo concentrando sulla riduzione del nostro debito prima, finché le cose non miglioreranno.”

Vendite al dettaglio in Cina, produzione industriale e prezzi delle case

Le vendite al dettaglio hanno probabilmente avuto un andamento positivo a causa della situazione di inflazione nel paese. I dati pubblicati all’inizio di questa settimana hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) principale è rallentato dallo 0,4% allo 0,0% su base mensile e dallo 0,6% allo 0,4% su base annuale.

Un altro rapporto ha mostrato che la produzione industriale cinese ha fatto qualche modesto miglioramento a settembre. È cresciuta del 5,4% su base annua, più della stima mediana del 4,6%. È aumentata del 4,5% ad agosto. Il tasso di disoccupazione è migliorato al 5,1% dal 5,3% del mese precedente.

Anche l’USD/CNY ha reagito ai dati più deboli sul mercato immobiliare. L’NBS ha affermato che l’indice dei prezzi delle case è sceso dal 5,3% di agosto al 5,8% di settembre.

Questi numeri indicano quindi che l’economia continuerà verosimilmente ad andare bene nei prossimi mesi, grazie al pacchetto di misure di stimolo recentemente annunciato.

Il governo sta lavorando per aumentare la spesa e investire in settori strategici. Ad esempio, ha svelato oltre 70 miliardi di $ in fondi per salvare il settore immobiliare, crollato dopo che Pechino ha cambiato la sua politica nazionale sul debito. In una nota, gli analisti di Bloomberg hanno affermato:

“Le letture dei titoli più forti del previsto…non significano che l’economia cinese sia in via di guarigione. Guardando al futuro, ci aspettiamo che l’economia riprenda velocità, ma solo gradualmente.”

Tagli dei tassi della Federal Reserve

Anche i tassi di cambio USD/CNY e USD/CNH hanno reagito ai recenti dati economici statunitensi e alle loro implicazioni sulla Federal Reserve.

I dati pubblicati giovedì hanno mostrato che le vendite al dettaglio sono aumentate dallo 0,1% di agosto allo 0,4% di settembre, superando la stima mediana dello 0,3%. Le vendite sono aumentate dell’1,74% su base annua.

Le vendite al dettaglio di base, che escludono i prezzi volatili di cibo ed energia, sono aumentate dallo 0,2% di agosto allo 0,5% di settembre, superando la stima mediana dello 0,1%.

Le vendite al dettaglio sono numeri importanti per due motivi. In primo luogo, il settore della vendita al dettaglio è uno dei maggiori datori di lavoro negli Stati Uniti. In secondo luogo, è una buona previsione della spesa dei consumatori, la parte più grande del PIL americano.

Altri dati hanno mostrato che la produzione manifatturiera statunitense è scesa dello 0,4% a settembre, mentre la produzione industriale è scesa dello 0,3% durante il mese. Questi cali sono stati peggiori di quanto la maggior parte degli analisti si aspettasse. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono migliorate a 241k, mentre le richieste in corso sono scese a 1,867 milioni.

Questi numeri significano che la Federal Reserve probabilmente rimarrà sotto pressione nelle prossime riunioni. Gli analisti vedono la banca optare per un taglio del tasso dello 0,25% invece dello 0,50% tagliato nell’ultima riunione.

Analisi tecnica USD/CNY

Grafico USD/CNY di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio USD/CNY ha toccato il fondo a 7,017 a settembre, per poi rimbalzare a 7,12. Ha raggiunto il suo punto più alto dall’11 settembre, e si è mosso sopra la media mobile a 50 giorni.

L’indice di forza relativa (RSI) e gli indicatori MACD hanno puntato verso l’alto, il che indica un andamento rialzista.

Pertanto, il tasso di cambio USD/CNY continuerà probabilmente a salire poiché i rialzisti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a 7,20. Ulteriori ribassi saranno confermati se la coppia scenderà al di sotto del supporto chiave a 7,017.