L’oro supera per la prima volta i 2.700 dollari: cosa sta alimentando l’impennata del metallo giallo?

Per la prima volta, i prezzi dell’oro sono saliti alle stelle, superando la soglia dei 2.700 dollari, spinti dalle aspettative di un ulteriore allentamento monetario e dall’accresciuta domanda di beni rifugio, in un contesto di incertezze geopolitiche legate alle elezioni presidenziali statunitensi e ai conflitti in corso in Medio Oriente.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Venerdì, l’oro spot è salito dello 0,6%, raggiungendo i 2.709,81 dollari l’oncia, dopo aver precedentemente toccato il massimo storico di 2.714,00 dollari.

Advertisement

Solo questa settimana, i lingotti hanno guadagnato oltre il 2%, mentre i future sull’oro statunitense sono aumentati dello 0,7%, attestandosi a 2.725 dollari.

Aumento del prezzo dell’oro a causa delle crescenti tensioni geopolitiche

Copy link to section

Gli analisti attribuiscono la spinta rialzista dell’oro alle crescenti tensioni geopolitiche che stanno spingendo gli investitori verso asset sicuri.

“I mercati continuano a guardare alla geopolitica e gli sviluppi notturni in Medio Oriente stanno alimentando l’incertezza”, ha detto all’agenzia di stampa Reuters Rhona O’Connell, analista di StoneX.

Le recenti dichiarazioni del gruppo militante libanese Hezbollah e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in merito all’intensificarsi del conflitto nella regione non hanno fatto altro che aumentare la preoccupazione degli investitori.

L’impennata dei prezzi dell’oro riflette una forte inclinazione da parte dei trader, in particolare dei mercati asiatici.

L’analista indipendente Ross Norman ha dichiarato a Reuters: “Il superamento da parte dell’oro della soglia psicologicamente significativa di 2.700 dollari durante l’orario di contrattazione asiatico suggerisce che l’interesse speculativo sta raggiungendo il picco”.

Ha spiegato che l’oro sta vivendo una solida attività di trading, apparentemente indifferente a fattori quali il calo dell’inflazione e i rendimenti dei titoli del Tesoro.

Prezzo dell’oro: ulteriori tagli dei tassi dalle principali banche centrali

Copy link to section

Con un notevole incremento di oltre il 31% quest’anno, il rally dell’oro è in gran parte attribuito alla prospettiva di ulteriori misure di allentamento da parte delle principali banche centrali, tra cui la Federal Reserve statunitense, insieme alle tensioni geopolitiche in corso.

Nel mercato fisico, i rivenditori in India hanno segnalato di aver offerto sconti a causa del calo della domanda, che è stata influenzata dai prezzi record, soprattutto in vista di un festival importante.

Gli analisti di mercato ritengono che l’oro potrebbe incontrare una resistenza attorno al livello dei 2.750 dollari se continuasse la sua ascesa.

Frank Watson, analista di mercato presso Kinesis Money, ha commentato: “Se l’oro dovesse mantenere la sua traiettoria ascendente, potrebbe incontrare una resistenza a circa 2.750 dollari l’oncia, che si allinea con il limite superiore del canale di tendenza ascendente che abbiamo osservato dalla fine di luglio”.

Mentre le tensioni geopolitiche aumentano e le politiche monetarie restano incerte, il fascino dell’oro come bene rifugio non accenna a diminuire, consolidando la sua posizione di forza dominante sul mercato.

Il colosso bancario ING ha affermato: “Riteniamo che il quadro macroeconomico, unito alla domanda di beni rifugio nel contesto dell’escalation delle tensioni in Medio Oriente e della guerra in corso in Ucraina, spingerà l’oro verso nuovi massimi”.