BRICS 2024: il blocco in espansione riuscirà davvero a sfidare il predominio occidentale?

Mentre il mondo osserva gli ultimi cambiamenti nelle alleanze globali, il vertice dei BRICS del 2024 a Kazan, in Russia, spicca.

Non si tratta semplicemente dell’ennesimo incontro di diplomatici e leader mondiali: è una dimostrazione della crescente frustrazione nei confronti di un sistema dominato dall’Occidente che molti paesi ritengono non serva più ai loro interessi.

Con l’adesione di nuovi membri come Iran, Egitto, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti, i BRICS rappresentano ormai quasi la metà della popolazione mondiale.

Per il presidente russo Vladimir Putin, il vertice è stata un’opportunità per dimostrare che, nonostante le sanzioni e le tensioni geopolitiche, la Russia resta in contatto con i principali attori mondiali.

Nel frattempo, per gli altri membri dei BRICS, è un’opportunità per esplorare alternative al sistema economico dominato dall’Occidente e rafforzare la propria posizione sulla scena mondiale.

La crescita del numero degli aderenti e delle ambizioni dei BRICS rivela un desiderio di cambiamento, anche se il percorso per realizzarlo resta incerto.

Perché il vertice BRICS del 2024 è importante

Costituiti nel 2009, i BRICS unirono originariamente Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica in una coalizione di economie emergenti con l’obiettivo di sfidare l’influenza delle istituzioni guidate dall’Occidente, come il FMI e la Banca Mondiale.

Il vertice del 2024 è il primo da quando i BRICS si sono allargati per includere altri cinque paesi, con oltre 30 nazioni che avrebbero espresso interesse ad aderire.

L’incontro, tenutosi nella città di Kazan, ha riunito leader e rappresentanti di 36 paesi: un chiaro segnale che la Russia resta coinvolta sulla scena mondiale nonostante le sanzioni occidentali e l’isolamento economico.

Per la Russia, ospitare il vertice è stata un’occasione per contrastare la narrazione di isolamento seguita all’invasione dell’Ucraina del 2022.

Il presidente Vladimir Putin ha colto l’occasione per sottolineare il ruolo dei BRICS nella creazione di un “nuovo ordine mondiale” che sfida l’egemonia occidentale.

Ha criticato i “metodi perversi” dell’Occidente, tra cui sanzioni e coercizione economica, che secondo lui hanno esacerbato i conflitti globali.

In questo contesto, il vertice ha offerto alla Russia una piattaforma per dimostrare di avere ancora alleati chiave, anche se resta tagliata fuori da molti forum occidentali come il G20.

Sebbene il blocco BRICS rappresenti circa il 35% della produzione economica mondiale, la sua capacità di fungere da contrappeso coeso resta in discussione.

La Dichiarazione di Kazan, un documento di 134 punti che riassume i risultati del summit, ha affrontato molte questioni, ma ha menzionato la guerra in Ucraina solo una volta, invocando l’adesione ai principi delle Nazioni Unite anziché riecheggiare la prospettiva della Russia.

Questa neutralità evidenzia un limite fondamentale: le divisioni interne al gruppo impediscono di adottare una posizione unitaria su uno dei conflitti geopolitici più significativi del nostro tempo.

I BRICS riusciranno davvero a liberarsi dal dollaro?

Uno dei temi centrali del vertice di Kazan è stata la spinta verso l’indipendenza finanziaria dai sistemi dominati dall’Occidente, come il dollaro statunitense e la rete di pagamento SWIFT.

Da quando è stata tagliata fuori dallo SWIFT nel 2022, la Russia ha desiderato sviluppare alternative che le consentissero di commerciare con i suoi partner aggirando le sanzioni occidentali.

Ma nonostante la retorica, i BRICS non hanno ancora proposto un piano chiaro per sostituire il dollaro nel commercio globale.

Sebbene la Cina abbia promosso l’utilizzo di valute locali per il commercio bilaterale e la Russia abbia sostenuto l’idea di un sistema di pagamento specifico per i BRICS, la strada da seguire resta incerta.

Esperti come Mario Holzner del Vienna Institute for International Economic Studies sottolineano che sistemi di questo tipo probabilmente funzioneranno a un livello basso e non riusciranno a cambiare le cose.

La dipendenza dal dollaro rimane significativa: il 59% delle riserve valutarie mondiali è ancora detenuto in attività in dollari, anche se questa percentuale è scesa rispetto al 70% del 1999.

Ciò solleva interrogativi su quanto siano realistiche le ambizioni dei BRICS. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha proposto una moneta comune BRICS l’anno scorso, ma lo scetticismo rimane alto.

Il ministro degli Affari esteri indiano S. Jaishankar ha apertamente messo in dubbio la fattibilità di una valuta del genere.

Al contrario, il gruppo sembra più concentrato sull’utilizzo delle valute nazionali per ridurre l’esposizione alle fluttuazioni del dollaro, una strategia che può offrire guadagni a breve termine ma non ha il potere trasformativo necessario per spodestare il dollaro dal ruolo di valuta di riserva globale.

Una vittoria diplomatica o un’occasione persa?

Nonostante queste sfide, il vertice di Kazan non è stato privo di successi diplomatici.

La presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il cui paese è membro della NATO, ha evidenziato la crescente attrattiva dei BRICS al di là della loro sfera tradizionale.

Nel frattempo, il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha partecipato al vertice e ha discusso con Putin, nonostante le critiche dell’Ucraina.

Questo tipo di partecipazione suggerisce che i BRICS stanno diventando una piattaforma importante per il dialogo internazionale, offrendo ai paesi un modo per tutelarsi in un mondo sempre più multipolare.

Tuttavia, il summit ha anche messo in luce contraddizioni interne. Mentre Russia e Cina cercano di promuovere un’agenda più apertamente anti-occidentale, membri come India, Brasile e Sudafrica sono meno conflittuali.

Questi paesi hanno mantenuto forti legami con gli Stati Uniti e l’Europa, pur esplorando la cooperazione economica con Russia e Cina.

Ad esempio, l’India ha continuato ad acquistare petrolio russo a prezzi scontati, beneficiando di prezzi più bassi ma evitando di allinearsi apertamente alla narrazione bellica di Mosca.

Questa tensione all’interno dei BRICS complica gli sforzi per presentare un fronte unito.

Come ha sottolineato durante il summit Mo Ibrahim, un imprenditore sudanese-britannico, molti paesi vedono nei BRICS un modo per avere voce in capitolo negli affari globali tradizionalmente dominati da istituzioni del secondo dopoguerra come il FMI e la Banca Mondiale.

Tuttavia, la mancanza di consenso su questioni chiave, come la guerra in Ucraina, sottolinea le difficoltà nell’elaborazione di una strategia coerente.

Più abbaiare che mordere?

Copy link to section

Il vertice dei BRICS del 2024 potrebbe rappresentare un trionfo diplomatico in termini di partecipazione, ma il suo vero impatto resta una questione di sostanza più che di stile.

In superficie, l’alleanza riflette un cambiamento globale: i paesi che un tempo dovevano allinearsi con Washington o Pechino ora vedono l’opportunità di tracciare la propria strada.

Il fascino dei BRICS risiede nella promessa di un mondo in cui le economie emergenti possono esercitare una maggiore influenza sulle norme e sulle regole globali.

Eppure, dietro i titoli dei giornali, le divisioni interne e i piani vaghi dei BRICS rivelano un club più ambizioso che rivoluzionario.

Il vertice di Kazan ha evidenziato le ambizioni, ma non ha previsto le riforme strutturali necessarie per rimodellare in modo significativo la finanza globale.

Anche le tanto discusse alternative al dollaro restano più chiacchiere che fatti.

Sebbene l’espansione del blocco sia impressionante, essa implica anche la gestione di una gamma più ampia di interessi, il che potrebbe rallentare il progresso verso una reale integrazione economica.

Per la Russia, il vertice di Kazan è stata l’occasione per dimostrare di non essere isolata, ma ciò non significa che il Paese stia vincendo.

Le stesse sanzioni che hanno reso i BRICS più attraenti per i potenziali nuovi membri, evidenziano anche i limiti che Mosca deve affrontare.

Il successo simbolico del summit nasconde una verità più profonda: nonostante i BRICS raccolgano sempre più membri, restano un forum in cui le lamentele verso l’Occidente vengono condivise più di quanto non vengano affrontate con soluzioni concrete.

In conclusione, sebbene i BRICS siano una forza in crescita, non rappresentano ancora un punto di svolta.

La sua espansione rispecchia il desiderio di alternative, ma mancano ancora gli strumenti per costruire un nuovo ordine mondiale.

Per ora, il blocco rappresenta un’utile valvola di sfogo per i paesi diffidenti nei confronti dell’influenza occidentale, ma non un suo sostituto.

Il vero test per i BRICS sarà se riusciranno a tradurre la loro ampia adesione e la loro retorica elevata in una vera alternativa che sposti l’equilibrio del potere globale. Fino ad allora, restano un player da tenere d’occhio, ma non ancora il peso massimo che mirano a essere.