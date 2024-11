Gambaryan di Binance rilasciato dopo 8 mesi di prigione nigeriana

Il responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance ha lasciato la Nigeria dopo aver trascorso quasi otto mesi nella famigerata prigione di Kuje con l’accusa di riciclaggio di denaro.

Advertisement Stai cercando segnali e avvisi da parte di trader professionisti? Iscriviti a Invezz Signals™ GRATIS. Richiede 2 minuti.

Il 23 ottobre, il governo nigeriano ha ritirato tutte le accuse contro Tigran Gambaryan, dopo mesi di telefonate da parte di legislatori statunitensi e operatori del settore delle criptovalute.

Advertisement

Secondo quanto riportato dai media locali, l’Alta Corte Federale di Abuja ha ritirato le accuse nei confronti del dirigente di Binance poiché non ricopriva un ruolo chiave all’interno dell’azienda.

Le accuse sono state ritirate due giorni prima dell’udienza programmata per il 25 ottobre, presumibilmente per evitare di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica.

In una dichiarazione a Invezz, il CEO di Binance Richard Teng ha accolto con favore la notizia del rilascio di Gambaryan affermando:

Siamo profondamente sollevati e grati che Tigran Gambaryan sia stato finalmente rilasciato dopo aver sopportato quasi otto mesi di detenzione in Nigeria. Durante questo periodo difficile, Tigran ha dimostrato una forza immensa e lodiamo la sua resilienza di fronte a così gravi avversità. Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno dedicato innumerevoli ore per supportare il rilascio di Tigran.

Per quanto riguarda il futuro di Binance in Nigeria, Teng ha aggiunto che la società “rimane impegnata a collaborare con gli enti di regolamentazione globali” ed è “ansiosa di lasciarsi questo episodio alle spalle e continuare a lavorare per un futuro più luminoso per il settore blockchain in tutto il mondo”.

Gambrayan rilasciato per motivi di salute?

Copy link to section

Mentre il procuratore del governo nigeriano, la Commissione per i crimini economici e finanziari, sostiene che le accuse sono state archiviate a causa del limitato coinvolgimento di Gambaryan nelle attività quotidiane di Binance, che erano al centro dell’accusa, alcuni rapporti suggeriscono che il deterioramento della salute del dirigente potrebbe aver contribuito al suo rilascio.

Secondo quanto riferito, Gambaryan è stato detenuto in condizioni disumane, il che ha causato diverse complicazioni di salute, tra cui la malaria e problemi correlati a un’ernia del disco che ha richiesto un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono peggiorate a causa della mancanza di cure mediche adeguate, come segnalato più volte.

Come precedentemente riportato da Invezz, all’inizio di settembre è emerso un video che mostrava Gambaryan presentarsi al processo, incapace di camminare dopo che gli era stata negata una sedia a rotelle. Il filmato mostrava persino una guardia che si rifiutava di assisterlo, lasciando Gambaryan costretto a fare affidamento su una sola stampella.

Si poteva sentire un Gambaryan angosciato dire: “Gli è stato detto di non aiutarmi. Ha detto che ci sono delle istruzioni… Perché non potevo usare una dannata sedia a rotelle? Questo è uno spettacolo”.

Chiede la liberazione di Gambaryan

Copy link to section

All’epoca in cui il video è stato pubblicato, Teng ha criticato il modo in cui Gambarayan veniva trattato, ha definito la situazione “disumana” e ha condannato il suo rilascio immediato in modo che possa ricevere cure mediche adeguate negli Stati Uniti.

In precedenza, la continua sorveglianza del dirigente aveva già attirato l’attenzione internazionale, con appelli da parte dei legislatori statunitensi che chiedevano l’intervento del presidente Joe Biden.

A giugno, i parlamentari Chrissy Houlahan e French Hill hanno fatto visita a Gambrayan in prigione e ne hanno chiesto l’immediato rilascio, sostenendo che aveva perso peso e soffriva di malaria e polmonite bilaterale.

Successivamente, a settembre, sono emerse notizie secondo cui alcuni membri del governo degli Stati Uniti avrebbero avuto conversazioni private con il presidente, il ministro delle finanze, il procuratore generale e il ministro del commercio della Nigeria, chiedendo il rilascio di Gambaryan.

Il caso della Nigeria contro Binance

Copy link to section

I problemi di Binance in Nigeria sono iniziati a settembre 2023, dopo che la Securities and Exchange Commission nigeriana ha emesso un disclaimer affermando che Binance Nigeria Limited “non era né registrata né regolamentata dalla Commissione”, rendendo illegali le sue operazioni in Nigeria.

Nel febbraio 2024, la Banca centrale della Nigeria ha espresso preoccupazione per i fondi non tracciabili che transitavano tramite Binance.

Il governatore della CBN Olayemi Cardoso ha dichiarato che circa 26 miliardi di dollari sono stati elaborati tramite Binance Nigeria in un anno, ma le fonti di questi fondi restano sconosciute.

Gambaryan è stato arrestato insieme al suo collega e responsabile regionale di Binance, Nadeem Anjarwalla, il 26 febbraio, dopo che i dirigenti si erano recati in Nigeria per aiutare Binance a difendersi dalle accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

Mentre Anjarwalla è riuscito a sfuggire alla detenzione a marzo grazie a un passaporto falso, Gambaryan è rimasto in custodia presso la prigione di Kuje con l’accusa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

A maggio, il CEO di Binance Richard Teng ha rivelato che alcuni funzionari nigeriani si erano rivolti al team dell’exchange, proponendo un accordo segreto sulle criptovalute prima dell’incontro che ha portato all’arresto di Gambaryan, un’offerta che Binance ha infine respinto.

Nel corso del caso, a Gambaryan è stata negata la libertà su cauzione due volte: una volta a maggio, quando il tribunale lo ha ritenuto a rischio di fuga, e un’altra volta a ottobre, quando la sua richiesta di libertà su cauzione per motivi medici è stata respinta.

Il giudice ha stabilito che le condizioni di salute non danno automaticamente diritto al rilascio di un detenuto.

Al momento in cui scriviamo, Binance è ancora accusata di quattro capi d’imputazione per evasione fiscale, tra cui la mancata registrazione presso il Federal Inland Revenue Service della Nigeria.