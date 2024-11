Brad Garlinghouse, amministratore delegato di Ripple Labs, prevede che il contesto post-elettorale sarà molto più favorevole per il settore delle criptovalute.

E la sua visione ottimistica non si basa nemmeno su chi vincerà le elezioni a novembre.

“Questa è l’elezione più importante che abbiamo mai avuto, ma credo anche che, qualunque cosa accada, avremo un Congresso più pro-criptovalute e più pro-innovazione di quanto non abbiamo mai avuto”, ha detto alla CNBC in una recente intervista.

Il suo commento è significativo in quanto non riguarda solo il prezzo di XRP. È convinto che altre criptovalute, tra cui potrebbe benissimo rientrare Vantard (lanciata di recente), potrebbero iniziare a trarne beneficio dopo le elezioni statunitensi del 2024.

Cosa devi sapere su Vantard

Vantard è molto simile a un fondo negoziato in borsa, solo che per le criptovalute.

Riflettiamoci un attimo: in che modo investire in un ETF aiuta un investitore nel mercato azionario?

In pratica elimina tutti i grattacapi derivanti dalla selezione accurata di singoli titoli azionari che potrebbero offrire rendimenti maggiori, lasciando invece questo compito agli esperti.

Tutto quello che devi fare è investire in un fondo negoziato in borsa pertinente e avrai visibilità sui nomi più importanti di quel settore.

Allo stesso modo, Vantard è un fondo indicizzato che si occupa principalmente di meme coin che si sono costruite una reputazione per offrire rendimenti iniziali esplosivi. Ma ce ne sono migliaia là fuori, e scegliere quelle con il massimo potenziale sembra sicuramente un compito frustrante.

È qui che entra in gioco Vantard. Puoi semplicemente investire nella sua moneta nativa VTARD e sarai ben posizionato per beneficiare della forza delle migliori meme coin basate su Solana.

Puoi scoprire di più su Vantard seguendo questo link.

La prevendita di Vantard sta attirando una domanda solida

Tieni presente che Vantard non ti espone solo a determinate meme coin.

Ruota regolarmente tra di loro per garantire che tu sia posizionato in modo da trarre vantaggio da quelle che si prevede avranno prestazioni migliori nelle settimane successive.

$VTARD potrebbe rivelarsi un investimento interessante anche in ambito di scrittura, perché è riuscito a raccogliere più di 166.000$ in pochi giorni dal lancio della prevendita.

Ciò segnala una forte domanda, che solitamente è un segnale rivelatore di un buon investimento futuro.

Inoltre, il token nativo Vantard è in vendita solo per 0,0001$. Quindi, non è che ti serva un capitale enorme per costruire una posizione iniziale. Anche se puoi risparmiare solo 10$, ti farà vincere una posizione considerevole in $VTARD.

Dopo la prevendita, la moneta Vantard cercherà di essere quotata su un exchange di criptovalute che tende a suscitare maggiore interesse e a far salire il prezzo di un token digitale.

Ecco quando potrai trarre vantaggio dagli investimenti in $VTARD.

Clicca qui per scoprire come investire oggi stesso in Vantard.