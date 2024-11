Perché le azioni di Lilium sono crollate del 61%? C’è ancora speranza per i taxi volanti?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Le azioni di Lilium, il produttore di veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), sono crollate di oltre il 61% giovedì dopo che la società ha annunciato in un documento normativo che le sue due principali sussidiarie avrebbero probabilmente presentato istanza di insolvenza nei prossimi giorni.

Il drastico calo del prezzo delle azioni avviene in un momento in cui la startup aerospaziale sta affrontando una grave crisi finanziaria, non riuscendo ad ottenere le garanzie statali che aveva disperatamente cercato dal governo tedesco.

In un documento normativo depositato presso le autorità statunitensi, Lilium, quotata al Nasdaq, ha rivelato di non essere riuscita a ottenere sufficienti finanziamenti aggiuntivi per mantenere operative le sue due principali sussidiarie, Lilium GmbH e Lilium eAircraft GmbH.

Di conseguenza, la direzione di queste filiali ha concluso che sono “sovraindebitate” e che presto non saranno in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari.

“La direzione delle società controllate ha informato la società che devono presentare istanza di insolvenza ai sensi della legge tedesca e, nel farlo, richiederanno una procedura di autoamministrazione in Germania”, ha affermato la società nella documentazione.

Dopo aver presentato istanza di insolvenza, le sussidiarie non saranno tenute a rimborsare alcun debito contratto prima della domanda, ha osservato Lilium, e ai creditori sarà generalmente “vietato procedere all’esecuzione forzata contro le società su qualsiasi credito che potrebbero avere”.

Le previste dichiarazioni di insolvenza da parte delle filiali potrebbero portare alla cancellazione di Lilium dal Nasdaq Global Select Market o alla sospensione delle sue azioni.

Il governo tedesco rifiuta il prestito alla società

L’azienda aveva chiesto 50 milioni di euro al governo federale tedesco per rimanere solvibile.

Tuttavia, la commissione bilancio del Bundestag ha respinto la richiesta, costringendo Lilium a cercare fonti di finanziamento alternative.

In una dichiarazione rilasciata la scorsa settimana, Lilium ha confermato di aver “ricevuto un’indicazione che la commissione bilancio del parlamento della Repubblica Federale di Germania non approverà una garanzia di 50 milioni di euro”.

Il prestito proposto sarebbe stato erogato dalla KfW e il rifiuto ha lasciato l’azienda in una situazione finanziaria precaria.

Il rifiuto del governo tedesco di sostenere Lilium ha suscitato critiche da parte di alcuni esponenti del settore.

Il ministro dell’Economia bavarese, Hubert Aiwanger, ha definito la decisione “deplorevole”, sottolineando l’importanza di sostenere settori innovativi come l’aviazione elettrica.

Danijel Višević, co-fondatore di World Fund, un fondo d’investimento in tecnologie per il clima, ha espresso il suo disappunto, sostenendo che la posizione del governo tedesco riflette una visione ristretta dei veicoli eVTOL.

Višević ha sostenuto che i legislatori considerano erroneamente i taxi aerei un prodotto di lusso per ricchi, quando in realtà rappresentano un passo fondamentale nella transizione verso un trasporto a zero emissioni.

La caduta della speranza dell’auto volante europea

Le attuali difficoltà di Lilium segnano una drammatica caduta in disgrazia per un’azienda un tempo considerata l’attore più promettente in Europa nel futuro della mobilità aerea.

La startup, fondata nel 2015, si proponeva di rivoluzionare i viaggi a breve distanza con velivoli elettrici a zero emissioni, progettati per funzionare come taxi volanti.

Il concetto di veicoli eVTOL ha catturato l’attenzione di tutto il mondo, con Lilium che ha ottenuto fin da subito il sostegno di importanti investitori come Atomico, Earlybird e il gigante tecnologico cinese Tencent.

Nel 2021, Lilium ha sfruttato il boom delle Special Purpose Acquisition Company (SPAC) ed è stata quotata al Nasdaq attraverso una fusione con Qell Acquisition Corp.

Al momento della quotazione, Lilium prevedeva una crescita aggressiva, con un fatturato di 240 milioni di euro entro la fine del 2024 e una redditività entro il 2025.

Tuttavia, dopo l’IPO, il prezzo delle azioni Lilium è crollato di oltre il 95% e la società ha avuto difficoltà a raggiungere i suoi ambiziosi traguardi.

I jet della Lilium possono costare fino a 9 milioni di dollari. La società aveva anche una versione a sei posti in fase di sviluppo, che sarebbe costata all’acquirente circa 7 milioni di dollari.

Le sfide di Lilium non sono uniche. Il settore eVTOL, pur promettente, si è dimostrato finanziariamente impegnativo e anche molti concorrenti hanno dovuto affrontare difficoltà.

Volocopter, un’altra startup tedesca operante nel settore dell’aviazione elettrica, era sull’orlo dell’insolvenza all’inizio di quest’anno e aveva richiesto simili garanzie statali a due Länder tedeschi e al governo federale.

Anche se Volocopter ha ottenuto nuovi finanziamenti, resta comunque in una posizione vulnerabile.

Negli Stati Uniti, le aziende eVTOL hanno avuto risultati leggermente migliori: Joby Aviation ha ricevuto 600 milioni di dollari di finanziamenti statali dal governo americano.