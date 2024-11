Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Bitcoin, la più grande e antica criptovaluta al mondo, ha avuto un andamento laterale per tutta la settimana, mentre i trader attendevano con ansia i risultati delle elezioni statunitensi e i prossimi dati economici come prossimo catalizzatore che avrebbe fatto salire i prezzi.

Nel frattempo, diverse altcoin hanno registrato guadagni notevoli, poiché una parte della liquidità si è spostata nel mercato delle altcoin.

Al momento in cui scriviamo, molte delle 99 principali altcoin hanno registrato guadagni a due cifre, con APE, RAY e SPX6900 che si sono assicurate le prime posizioni.

I trader di criptovalute sono riusciti a riportare la capitalizzazione complessiva del mercato sopra i 2,4 trilioni di dollari, dopo essere scesa sotto questo livello all’inizio della settimana.

Il Bitcoin è rimbalzato sopra i 68.000 dollari dopo essere sceso a un minimo settimanale di 65.441 dollari il 23 ottobre, ma è rimasto per lo più stabile in un intervallo ristretto tra 66.000 e 69.000 dollari per tutta la settimana.

I rialzisti hanno spinto brevemente il prezzo fino a ritestare il livello dei 70.000 dollari, ma da allora il prezzo si è abbassato, attestandosi ora sopra i 68.400 dollari, segnando un modesto guadagno dell’1% nelle ultime 24 ore.

Gli esperti di mercato concordano sul fatto che i prossimi eventi chiave che probabilmente daranno impulso al rally di Bitcoin saranno l’imminente rapporto sulla spesa personale, la cui pubblicazione è prevista per il 31 ottobre, e il rapporto sull’occupazione del 1° novembre.

Oltre a ciò, tutti gli occhi sono puntati sulla prossima decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse, prevista per il 7 novembre, appena due giorni dopo le elezioni presidenziali.

Nonostante la lentezza del Bitcoin, sia le balene che i trader al dettaglio hanno continuato ad accumulare.

I dati di IntoTheBlock hanno mostrato flussi netti negativi sugli exchange, il che indica che nell’ultima settimana sono stati prelevati dagli exchange più Bitcoin di quanti ne siano stati depositati.

Inoltre, André Dragosch, Direttore e Responsabile della ricerca per l’Europa di Bitwise, ha fatto riferimento ai dati di Glassnode che mostrano un aumento degli indirizzi rientranti nella categoria “balena” negli ultimi mesi.

Dragosch ha ipotizzato che questo aumento potrebbe riflettere l’anticipazione di un nuovo massimo storico per Bitcoin.

La maggior parte degli analisti di X ha puntato l’attenzione sul quadro generale, suggerendo che la principale criptovaluta fosse pronta a entrare presto in modalità di determinazione del prezzo.

In un intervallo di tempo più breve, l’analista pseudonimo “Unknown Trader” ha osservato una forte resistenza intorno al livello di $ 69.000.

Sulla base delle loro intuizioni, se BTC riuscisse a superare la resistenza e a mantenersi sopra i 69.350 $, il prezzo potrebbe salire fino a 71.300 $.

Tuttavia, se Bitcoin non riuscisse a mantenere gli attuali livelli di supporto sopra i 68.000 dollari, diversi analisti prevedono un potenziale calo verso i 65.000 dollari.

Secondo un grafico condiviso dall’analista “Mexican Whale”, Bitcoin ha incontrato una forte resistenza dopo aver chiuso brevemente sopra il livello di $ 68.000, che si è rivelato essere un falso breakout.

L’analista suggerisce che questo falso movimento al rialzo potrebbe portare a un aggressivo trend al ribasso se Bitcoin non riuscisse a mantenere il supporto sopra i 68.000 dollari.

Se la pressione di vendita dovesse aumentare, il prezzo potrebbe scendere verso un intervallo compreso tra $ 63.000 e $ 62.000, segnalando una potenziale inversione ribassista nel breve termine.

Il noto analista Rekt Capital ha sottolineato che se Bitcoin riuscisse a chiudere il grafico settimanale sopra i 66.300 $, ciò segnalerebbe che la fase rialzista più ampia rimane intatta, rafforzando il potenziale per un continuo slancio rialzista.

Ecco come si sono comportati i titoli con i maggiori guadagni della settimana:

ApeCoin

ApeCoin (APE) è stata la criptovaluta con i maggiori guadagni settimanali, con un aumento del 69% negli ultimi 7 giorni e una capitalizzazione di mercato di 881,5 milioni di dollari al momento della stesura.

Al momento della stampa, il volume giornaliero degli scambi si aggirava sui 669 milioni di dollari.

Fonte: CoinMarketCap

La maggior parte di questi guadagni si è verificata il 20 ottobre, in seguito al lancio dell’attesissima rete blockchain Layer-3 ApeChain.

In seguito alla notizia, l’altcoin è balzato del 132%, passando da 0,75$ a 1,74$.

Un altro sviluppo che ha contribuito al rally è stato il lancio del protocollo di interoperabilità LayerZero su ApeChain dopo l’attivazione della rete principale.

Grazie a questa integrazione, i token APE sono ora interoperabili su più blockchain, aumentandone ulteriormente l’utilità.

Radiologia

Nella scorsa settimana, Raydium (RAY) ha mantenuto un trend rialzista, passando da $ 2,36 di lunedì a $ 2,95 al momento della scrittura, con un guadagno di oltre il 42%. Il token è salito dell’83% rispetto al minimo di questo mese, mentre la sua capitalizzazione di mercato si è attestata a $ 764 milioni.

Fonte: CoinMarketCap

La spinta maggiore per RAY è arrivata quando è emersa la notizia che l’exchange decentralizzato basato su Solana aveva superato Ethereum in termini di entrate giornaliere, un’impresa importante secondo molti, considerando le dimensioni della più grande altcoin del mondo. Secondo DeFiLlama, Raydium ha generato 3,4 milioni di $ in commissioni, superando i 3,35 milioni di $ di Ethereum il 21 ottobre.

Un altro probabile catalizzatore potrebbe essere il lancio della stablecoin EURC di Circle, sostenuta dall’euro, sul DEX, iniettando una notevole quantità di liquidità.

SPX6900

SPX6900 (SPX) ha guadagnato il 23,2% negli ultimi 7 giorni e il 470% dall’inizio di ottobre con il suo prezzo a $ 0,814 al momento della stampa. La capitalizzazione di mercato dell’altcoin era di $ 756 milioni mentre il suo volume di trading giornaliero era di circa $ 27,8 milioni.

Fonte: CoinMarketCap

L’aumento dei prezzi di SPX può essere attribuito alla sua recente quotazione sul mercato di negoziazione perpetuo della borsa decentralizzata LogX.

Inoltre, la moneta meme è stata aggiunta anche a Wormhole, un protocollo crosschain, che consentirà ai trader di collegare SPX attraverso più blockchain, aumentandone la liquidità e aprendo potenziali opportunità di trading e staking.

Oltre a questi sviluppi, il token ha anche beneficiato del clamore generale attorno alle monete meme, sebbene alcune delle sue concorrenti, come MOODENG e GME, abbiano registrato guadagni superiori al 100% la scorsa settimana.