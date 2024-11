Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google Notizie per restare aggiornato >

Le azioni petrolifere stanno registrando un calo in seguito all’attacco israeliano in cui sono morti quattro soldati iraniani nel fine settimana.

Le preoccupazioni degli investitori circa l’instabilità geopolitica globale e le più ampie ripercussioni sui prezzi del petrolio hanno spinto la Occidental Petroleum Corp (NYSE: OXY) a scendere ulteriormente a circa 50 $ lunedì.

Le azioni della società di esplorazione di idrocarburi hanno perso oltre il 25% dall’inizio di aprile.

Ma ha già trovato un fondo? È questo il momento giusto per costruire una posizione in azioni Occidental? Esploriamo.

OXY ha ridotto il suo debito

La Occidental Petroleum potrebbe essere una scelta ragionevole in quanto è sensibile alle variazioni dei prezzi del petrolio, che storicamente aumentano in tempo di guerra.

Come nel 2022, quando la Russia lanciò un’azione militare contro l’Ucraina, la Occidental Petroleum registrò profitti record che utilizzarono per ridurre il proprio debito di ben 10 miliardi di dollari.

Quest’anno la società con sede a Houston ha continuato a rafforzare il proprio bilancio, riducendo di altri 3 miliardi di dollari il debito.

Nel complesso, negli ultimi anni OXY è riuscita a ridurre il proprio debito di un sorprendente 60%.

Questo costituisce il primo grande motivo per prendere in considerazione l’investimento in azioni Occidental dopo la svendita degli ultimi sei mesi.

Le azioni del colosso petrolifero sono posizionate per garantire rendimenti totali positivi, in quanto pagano anche un dividendo dell’1,74%.

Wall Street prevede attualmente un rialzo per le azioni Occidental Petroleum a 65 dollari in media, il che indica un potenziale rialzo del 30% da qui in poi.

Possedere azioni Occidental per i suoi investimenti DAC

Un motivo interessante per investire in azioni Occidental sono gli investimenti dell’azienda nella tecnologia DAC (Direct Air Capture).

Grazie al DAC, questa società quotata a New York riesce a rimuovere l’anidride carbonica dall’aria catturandola e immagazzinandola sottoterra.

La tecnologia di cattura diretta dell’aria ha suscitato un notevole interesse tra i giganti della tecnologia, che continuano a cercare modi per rispettare i propri impegni in materia di emissioni di carbonio zero.

All’inizio di quest’anno, 1PointFive ha annunciato un accordo con Microsoft per “vendere 500.000 tonnellate di crediti per la rimozione dell’anidride carbonica in sei anni”.

OXY prevede che la cattura, l’utilizzo e il sequestro del carbonio (CCUS) diventerà un mercato da 3-5 trilioni di dollari.

Si prevede addirittura che alla fine inizierà a generare da questo segmento ricavi pari a quelli che attualmente ricava dalla produzione di petrolio e gas.

Infine, vale la pena prendere in considerazione le azioni Occidental, poiché il leggendario investitore Warren Buffett sta puntando molto su di esse.

Nonostante la debolezza degli ultimi sei mesi, il suo conglomerato Berkshire Hathaway ha continuato ad aumentare la sua partecipazione nella società energetica.

Attualmente Berkshire possiede complessivamente 255 milioni di azioni della Occidental Petroleum, il che rende il colosso petrolifero la sua sesta partecipazione più grande.