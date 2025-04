Il presidente di BP, Helge Lund, si appresta a dimettersi, segnando la fine di un’era definita dall’ambiziosa, ma alla fine fallimentare, incursione dell’azienda nel settore delle energie verdi.

Il colosso petrolifero ha annunciato venerdì che Lund lascerà il suo incarico “a tempo debito”.

L’annuncio arriva in un contesto di crescente pressione da parte di Elliott Advisors, un hedge fund attivista statunitense, che ha spinto per cambiamenti significativi all’interno dell’azienda.

BP ha già ridimensionato i suoi precedenti piani per le energie verdi, promossi dallo stesso Lund.

Lund, un uomo d’affari norvegese, ha appoggiato la decisione di BP del 2020 di ridurre la produzione di combustibili fossili del 40% entro il 2030 e di trasformarsi in una “società energetica integrata” con una forte attenzione alle fonti energetiche a basse emissioni di carbonio.

Ha inoltre supervisionato la nomina di Bernard Looney a amministratore delegato nel 2020.

Looney ha guidato la strategia a basse emissioni di carbonio dell’azienda, ma successivamente si è dimesso a causa di relazioni non dichiarate con membri dello staff junior, contribuendo al clima di turbolenza all’interno di BP.

“Dopo aver ridefinito radicalmente la nostra strategia, l’obiettivo di BP ora è quello di implementarla rapidamente, migliorare le prestazioni e aumentare il valore per gli azionisti”, ha dichiarato Lund venerdì.

Ora è il momento giusto per avviare il processo di ricerca del mio successore e consentire un passaggio di consegne ordinato e senza intoppi.

Pressione degli attivisti: Elliott spinge per un ritorno al petrolio

Le dimissioni seguono le intense pressioni di Elliott Advisors, che ha accumulato una partecipazione del 5% in BP.

L’hedge fund ha espresso insoddisfazione per la strategia della major petrolifera, sostenendo che mancava di urgenza e ambizione.

Secondo quanto riferito, Elliott stava preparando una votazione degli azionisti per destituire Lund.

BP ha annunciato inizialmente le sue intenzioni di allontanarsi dal petrolio e dal gas nel 2020, proponendo un aumento di dieci volte degli investimenti nelle energie verdi e una riduzione del 40% della produzione di combustibili fossili entro il 2030, cessando al contempo le esplorazioni in nuove compagnie.

All’epoca, Lund affermò: “Siamo fiduciosi che le decisioni che abbiamo preso e la strategia che stiamo delineando oggi siano giuste per BP, per i nostri azionisti e per la società nel suo complesso”.

Tuttavia, i concorrenti di BP, che hanno mantenuto la loro attenzione sulla crescente domanda di petrolio, hanno sovraperformato l’azienda. Di conseguenza, le azioni BP hanno sottoperformato, spingendo l’azienda ad abbandonare parti significative della sua strategia 2020.

In occasione di un Capital Markets Day a febbraio, BP ha fatto marcia indietro su molti dei suoi impegni verdi e si è impegnata ad aumentare indefinitamente la produzione di combustibili fossili ogni anno, segnalando un chiaro ritorno al suo core business.

Cosa riserva il futuro a BP?

Ashley Kelty, analista del settore petrolifero e del gas presso Panmure Liberum, ha commentato: “Questo non sorprende, dopo che l’investitore attivista Elliott ha costruito una posizione importante in BP e ha iniziato a sollecitare un cambiamento. [Elliott] si stava preparando a cercare di ottenere un voto degli azionisti per far estromettere Lund, quindi sembra che stia saltando prima di essere spinto”.

Kelty prevede ulteriori azioni da parte di Elliott, suggerendo che l’hedge fund “ora rivolgerà la sua attenzione all’amministratore delegato Murray Auchinloss – il suo tentativo di allontanare BP dalle energie verdi sembra tiepido e supponiamo che Elliott vorrà un nuovo amministratore delegato in grado di intraprendere una vera e propria revisione della strategia”.

Il processo di successione è guidato da Dame Amanda Blanc, amministratrice delegata di Aviva, nella sua veste di amministratrice indipendente senior di BP.

Secondo il Telegraph, un portavoce di BP ha indicato che il candidato prescelto entrerà a far parte del consiglio di amministrazione e collaborerà con Lund per garantire una transizione senza intoppi prima che quest’ultimo si dimetta, molto probabilmente nel 2026.

“Il consiglio di amministrazione ed io ci impegniamo a sostenere Murray e il suo team, e a supervisionare il raggiungimento degli obiettivi strategici e finanziari di BP, come delineato nel nostro recente aggiornamento sui mercati dei capitali”, ha sottolineato Lund.

Dame Amanda ha aggiunto: “Stiamo avviando una ricerca approfondita per individuare candidati alla presidenza con la credibilità e l’esperienza rilevante per guidare il consiglio di amministrazione e continuare a promuovere la sicura esecuzione della strategia di riassetto da parte del management”.