OpenSea, il marketplace di token non fungibili (NFT), ha richiesto alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti di esentare i marketplace di NFT dalla classificazione come borse valori o intermediari ai sensi della legge federale.

In una lettera indirizzata alla commissaria della SEC Hester Peirce, la società con sede a New York ha affermato che l’agenzia dovrebbe “dichiarare chiaramente” che piattaforme come OpenSea non soddisfano i criteri legali per nessuna delle due designazioni.

L’azienda ha esortato la Commissione a intervenire e a rimuovere l’“incertezza” creata dai precedenti sforzi di applicazione della legge, lasciando invece che “le questioni reali guidino le soluzioni normative”.

OpenSea ha sostenuto che i marketplace di NFT non sono borse perché non “mettono in contatto più venditori” dello stesso asset, requisito fondamentale secondo le attuali normative della SEC.

Secondo l’azienda, poiché ogni NFT è unico, di solito c’è un solo proprietario e un solo venditore alla volta. Questo li rende non fungibili per natura e molto diversi dai titoli tradizionali.

“Anche se, tuttavia, la Commissione dovesse concludere che alcune transazioni NFT costituiscono titoli, classificare OpenSea e mercati NFT simili come borse valori o intermediari sarebbe un eccesso di regolamentazione”, si legge nella lettera.

Inoltre, ha sottolineato che OpenSea non gestisce una “struttura di negoziazione” né stabilisce regole per l’esecuzione delle transazioni. Al contrario, tutte le transazioni vengono eseguite direttamente sulla blockchain tramite smart contract, con gli utenti che avviano i trasferimenti dai propri portafogli auto-custoditi.

OpenSea si è descritta come uno strumento che “permette alle persone di scoprire gli NFT”, non una piattaforma che elabora o finalizza le transazioni.

I marketplace NFT sono considerati intermediari ai sensi della legge federale?

Un intermediario, secondo la definizione della commissione, è un’entità “che svolge attività di intermediazione in titoli per conto terzi”. Questo include tipicamente le società che facilitano le transazioni, gestiscono i fondi dei clienti o partecipano direttamente all’esecuzione o alla negoziazione di operazioni su titoli.

OpenSea sostiene di non fare nessuna di queste cose. Nella sua lettera, la società ha sottolineato di non fornire consulenza sugli investimenti, di non negoziare accordi, di non custodire beni e di non eseguire transazioni per conto degli utenti.

La semplice visualizzazione di annunci NFT o la messa in evidenza di collezioni popolari, ha affermato, non equivale a “sollecitazione o consulenza in materia di investimenti”.

OpenSea ha sostenuto che assegnare la qualifica di intermediario a piattaforme come la propria è “superfluo”, osservando che “i rischi sottostanti” tipicamente affrontati da tali regolamentazioni, ovvero “conflitti di interesse, instabilità finanziaria e cattiva condotta”, non esistono nell’ecosistema delle criptovalute.

Ha inoltre fatto riferimento al caso della SEC contro Coinbase, in cui il tribunale ha stabilito che la fornitura di strumenti per il portafoglio e dati sui prezzi non costituisce attività di intermediazione – una decisione che, secondo OpenSea, supporta la propria posizione, sottolineando che il suo ruolo è ancora più limitato.

La SEC deve intervenire.

Per affrontare l’incertezza persistente, OpenSea sta chiedendo alla SEC di fornire una guida informale che chiarisca che i mercati NFT non sono soggetti alle normative sui broker o sulle borse.

“Questa chiarificazione offrirebbe benefici immediati ai collezionisti, agli acquirenti e ai venditori di NFT, nonché all’ecosistema NFT più ampio”, ha scritto l’azienda, aggiungendo che tali linee guida aiuterebbero il settore a progredire senza timore di azioni di contrasto basate su regole applicate in modo errato.

A lungo termine, invitiamo la Commissione ad esentare i marketplace di NFT come OpenSea dalla proposta di regolamentazione dei broker ai sensi della Sezione 15(a) dell’Exchange Act.

Per contribuire a definire politiche pratiche, OpenSea si è offerta di collaborare direttamente con l’agenzia.

OpenSea contro SEC

La tensione tra OpenSea e la SEC è cresciuta dall’anno scorso, quando l’agenzia ha inviato alla società una notifica Wells, un avvertimento formale che stava valutando un’azione di enforcement.

L’avviso suggeriva che OpenSea potrebbe aver violato le leggi federali sui titoli operando come borsa o intermediario non registrato attraverso il suo mercato NFT.

La mossa ha suscitato reazioni negative in tutto il settore delle criptovalute, con i critici che sostengono che la SEC stia eccedendo le proprie competenze e si stia affidando a una strategia di “regolamentazione tramite applicazione della legge” anziché fornire regole chiare.

Molti hanno considerato il tentativo di classificare gli NFT come titoli e i marketplace come OpenSea come soggetti alla normativa sui titoli un’incomprensione fondamentale del funzionamento dei token non fungibili.

Nel febbraio 2025, la SEC ha formalmente chiuso l’indagine senza presentare alcuna accusa. La decisione è stata presa sotto l’amministrazione Trump, che ha adottato un approccio più permissivo nei confronti delle criptovalute e ha incaricato le agenzie di concentrarsi sulla chiarezza piuttosto che sull’applicazione della legge.