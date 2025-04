Previsione del prezzo di PepeX mentre l’incertezza sui dazi scuote criptovalute e azioni

I mercati azionari e delle criptovalute hanno registrato una volatilità significativa questa settimana.

Dopo la crescita massiccia del mercato che ha visto anche Bitcoin salire a 82.000 dollari, l’incertezza sui nuovi dazi statunitensi, in particolare sulle importazioni cinesi, ha catalizzato nuove perdite. Tuttavia, in mezzo a questa volatilità, gli investitori stanno scoprendo delle gemme, come PepeX, un launchpad di meme coin basato sull’intelligenza artificiale che sta attirando l’attenzione.

Come incideranno i dazi nel complesso e le prospettive del mercato sul prezzo di PepeX?

La reazione delle criptovalute all’incertezza sui dazi

Giovedì 10 aprile, le azioni statunitensi sono crollate, nonostante la pubblicazione di dati chiave sull’inflazione negli Stati Uniti.

Questo ribaltamento dei principali indici si è ripercosso anche sulle criptovalute, con un sentiment di avversione al rischio che ha spinto Bitcoin sotto gli 80.000 dollari. In precedenza, la criptovaluta di riferimento aveva registrato un picco di oltre il 6%, superando gli 82.000 dollari. I cali sono avvenuti in seguito alla “pausa” di 90 giorni sui dazi reciproci annunciata dal presidente Donald Trump.

Tuttavia, la sospensione escludeva la Cina. Infatti, Trump ha aumentato i dazi sulle importazioni cinesi al 125%, salvo poi una precisazione della Casa Bianca che ha dichiarato che i dazi per la Cina sarebbero stati effettivamente del 145%.

Con l’oro che ha superato i 3.200 dollari e il rendimento del Treasury decennale che si è avvicinato al 4,5% a seguito di questi sviluppi, le azioni hanno subito un colpo, con il Dow Jones che ha perso quasi la metà dei guadagni del giorno precedente. Gli investitori rimangono vigili sull’incertezza in mezzo a questa escalation tra Cina e Stati Uniti e anche Bitcoin sta risentendo di questa situazione.

Quindi, cosa significa questo per il resto del mercato, compreso il progetto di lancio di meme PepeX?

Gli analisti di CryptoQuant affermano che il mercato attuale offre l’opportunità di iniziare una strategia “dollar cost averaging” sulle altcoin.

“Siamo entrati in una zona di buy, definita dalla media mobile a 30 giorni che scende sotto la media annuale… l’ultima volta che abbiamo raggiunto questi livelli è stato a settembre 2023, subito dopo la fine del bear market”, ha osservato l’analista di CryptoQuant Darkfost.

La prevendita di PepeX accelera

PepeX cerca di distinguersi da Pump.fun e da altri launchpad di meme, motivo per cui sta attirando molta attenzione. Come indicato nel whitepaper del progetto, PepeX è il “primo launchpad di tokenizzazione al mondo alimentato dall’intelligenza artificiale”.

L’obiettivo è una piattaforma che risolva le carenze di Pump.fun e di altre, dando priorità all’equità e alla trasparenza. Ciò significa un limite del 5% sulle allocazioni ai fondatori, la ridistribuzione della liquidità dai progetti falliti alla comunità e protezioni anti-sniping.

Un motore AI all’avanguardia è al centro dell’offerta di PepeX. Finora, PepeX ha raccolto 1,34 milioni di dollari nella sua prevendita, con token a un prezzo di 0,0255$. La prevendita si articola in 30 fasi e vedrà il prezzo di PEPX aumentare del 5% a ogni fase.

Questo notevole interesse per PepeX prima del suo debutto sul mercato indica che il progetto ha un grande potenziale di crescita una volta conclusa la prevendita. Catturare l’entusiasmo del mercato mentre sfida Pump.fun potrebbe rivelarsi un’opportunità enorme. È una ragione per cui la pressione d’acquisto aumenta.

Previsione del prezzo di PepeX: PEPX raggiungerà 1 dollaro nel 2025?

Nonostante la volatilità del mercato, il successo della prevendita di PepeX e il crescente interesse per il suo ecosistema basato sull’intelligenza artificiale rappresentano un vantaggio. Questo non solo lo prepara per una crescita, ma lo mette anche sulla buona strada per offrire soluzioni ai problemi dei launchpad di meme, come le informazioni privilegiate e le manipolazioni.

Per quanto riguarda le performance di mercato, gli investitori si concentreranno sul sentiment generale nei confronti delle criptovalute e degli asset a rischio.

Tuttavia, le proiezioni rialziste prevedono un rimbalzo del BTC sopra i 100.000 dollari e un probabile rally delle altcoin in contemporanea, per cui PEPX potrebbe trarne beneficio.

È possibile che PEPX raggiunga 0,50$ entro la fine del 2025, con un guadagno di 10 volte se le principali criptovalute registrano un aumento di 1 volta. Tuttavia, ciò dipenderà dalle condizioni del mercato e un rally a 1$ dopo la prevendita potrebbe realizzarsi all’interno di un ciclo rialzista significativo.

Per ora, la prevendita di PepeX offre l’opportunità di investire a un prezzo basso, mentre i mercati affrontano l’incertezza legata ai dazi.

Interessato a saperne di più su questo progetto? Visita il sito web ufficiale.