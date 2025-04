Metaplanet del Giappone aggiunge 319 BTC nonostante le difficoltà macroeconomiche

Metaplanet, azienda giapponese, ha aggiunto 319 BTC al suo tesoro, mentre Bitcoin continuava ad affrontare difficoltà a causa delle rinnovate preoccupazioni sulle tariffe commerciali proposte da Donald Trump.

Il 14 aprile, il CEO di Metaplanet, Simon Gerovich, ha annunciato l’acquisizione di 319 BTC per circa 3,78 miliardi di yen (circa 26,3 milioni di dollari), a un prezzo medio di circa 82.549 dollari per moneta.

Ha inoltre riportato un rendimento BTC da inizio anno del 108,3%. Le aziende che detengono Bitcoin utilizzano la metrica del rendimento BTC per monitorare la crescita delle proprie partecipazioni rispetto alla base azionaria.

Il rendimento in BTC di Metaplanet è aumentato del 95,6% nel primo trimestre del 2025, dopo un’impennata del 309,8% nell’ultimo trimestre del 2024.

All’inizio di questo mese, la società ha aggiunto 160 BTC per circa 13,4 milioni di dollari, continuando la sua costante accumulazione nonostante la volatilità del mercato.



Secondo i dati di Bitcoin treasuries, Metplanet detiene attualmente 4525 BTC, posizionandosi al nono posto tra le aziende con maggiori riserve di Bitcoin.

Metplanet prevede di acquisire 21.000 BTC.

Copy link to section

L’ultimo acquisto è avvenuto mentre il Bitcoin oscillava sotto la pressione geopolitica.

La principale criptovaluta ha perso oltre il 2% durante le ore di negoziazione asiatiche di domenica, toccando brevemente gli 83.482 dollari, mentre gli investitori reagivano ai segnali contrastanti provenienti da Washington sulla politica commerciale statunitense nei confronti della Cina.

Mentre i mercati più ampi sono rimasti relativamente stabili, con i futures del Nasdaq 100 e dell’S&P 500 che hanno registrato guadagni, l’incertezza sui dazi relativi alla tecnologia ha pesato sugli asset digitali.

Il presidente Trump ha chiarito che smartphone e chip, inizialmente esenti da una tariffa proposta del 10%, sarebbero comunque soggetti a un prelievo del 20% per motivi di sicurezza nazionale. Al momento della stesura, Bitcoin era in calo dello 0,4% a 84.410 dollari, secondo CoinGecko.

Tuttavia, Metaplanet considera Bitcoin un asset strategico a lungo termine e ha continuato a raccogliere capitali per far crescere le proprie riserve, indipendentemente dalle fluttuazioni a breve termine.

Durante un’apparizione in un podcast all’inizio di quest’anno, l’amministratore delegato Gerovic ha dichiarato di sentirsi spesso “nervoso” per non avere abbastanza tempo per acquistare più Bitcoin.

Dall’inizio del 2025, Metaplanet ha intensificato le sue attività di raccolta fondi per alimentare la sua aggressiva accumulazione di Bitcoin.

L’azienda ha emesso diritti di acquisizione di azioni e obbligazioni nell’ambito di una più ampia strategia sui mercati dei capitali, sostenuta dall’investitore istituzionale EVO FUND.

Nell’ambito del suo piano in corso “21 Million Plan”, Metaplanet prevede di emettere 21 milioni di azioni e raccogliere fondi per acquistare bitcoin, e finora ha raccolto oltre 35 miliardi di yen, pari a circa il 42% della capacità totale del piano.

All’inizio di questo mese, la società con sede a Tokyo ha esercitato rispettivamente 8,6 milioni e 4,2 milioni di azioni attraverso la sua 14ª e 17ª serie di diritti azionari.

Come precedentemente riportato da Invezz, Metaplanet ha inoltre raccolto 2 miliardi di yen (circa 13,3 milioni di dollari) il mese scorso attraverso la sua decima serie di obbligazioni ordinarie, uno strumento di debito distinto dalle sue emissioni azionarie.

A differenza dei diritti di sottoscrizione azionaria, che generano fondi solo quando esercitati dagli investitori, la vendita di obbligazioni ha fornito capitale immediato.

Metaplanet punta a diventare il più grande detentore aziendale di Bitcoin in Asia, con l’obiettivo di superare i 10.000 BTC entro la fine del 2025 e raggiungere i 21.000 BTC entro il 2026.

Seguendo la strategia

Copy link to section

Metaplanet sta seguendo il modello della società di business intelligence Strategy, guidata da Michael Saylor, che attualmente detiene il titolo di maggiore detentrice aziendale di Bitcoin al mondo.

Il 31 marzo, la società ha acquistato 22.048 BTC per 1,92 miliardi di dollari nell’ambito del suo “piano 21/21”, una strategia di capitale che prevede la raccolta di 21 miliardi di dollari tramite capitale proprio e altri 21 miliardi tramite debito per finanziare gli acquisti di Bitcoin.

All’ultimo controllo, le partecipazioni totali di Strategy ammontavano a 528.185 BTC, per un valore di circa 44,5 miliardi di dollari in base ai prezzi attuali.