CartelFi vs XRP: perché gli investitori stanno puntando su CARTFI

XRP di Ripple non è riuscito a registrare un forte rialzo nemmeno dopo un aggiornamento positivo in merito alla battaglia legale in cui era coinvolto.

Il prezzo di XRP attualmente si aggira intorno a 2,09 dollari, con un aumento di circa l’1,5%.

XRP ha registrato un forte breakout tra il 12 e il 13 aprile, passando da 2,00 dollari a un massimo di 2,24 dollari, con un aumento dell’11,7% alimentato da un’impennata dei volumi.

Il rally ha stabilito una chiara zona di resistenza tra 2,18 e 2,24 dollari, consolidando al contempo il supporto a breve termine intorno a 2,08-2,10 dollari.

Tuttavia, lo slancio al rialzo si è poi attenuato. La recente azione dei prezzi segnala un pattern di inversione ribassista, con XRP che si è ritirato a 2,09 dollari ed è entrato in una fase di consolidamento.

Mentre gli investitori di XRP affrontano l’incertezza, un nuovo progetto sta catturando l’attenzione del mercato.

Gli investitori alla ricerca di opportunità asimmetriche, investimenti in fase iniziale con il potenziale di rendimenti sproporzionati, stanno puntando su CartelFi.

Il protocollo di yield farming a tema cartello è diventato rapidamente un punto di riferimento nel settore DeFi, raccogliendo quasi 1 milione di dollari in prevendita nei giorni successivi al lancio.

Ripple ottiene una importante vittoria legale

Giovedì Ripple (XRP) si è mantenuto stabile sopra i 2,00 dollari, riflettendo la resilienza di Bitcoin, la principale criptovaluta, che ha superato gli 84.000 dollari.

Questa stabilità segue un significativo sviluppo procedurale nella lunga battaglia legale tra SEC e Ripple.

Mercoledì, la Corte d’Appello degli Stati Uniti ha approvato una mozione congiunta di Ripple e della SEC per sospendere l’appello nella causa in corso su XRP.

Questa mossa offre ad entrambe le parti spazio per lavorare alla finalizzazione di un accordo.

L’ordine sospende ulteriori comunicazioni e richiede alla SEC di presentare una relazione sullo stato della situazione entro il 15 giugno.

La decisione rappresenta un significativo passo avanti nella risoluzione di un caso attentamente seguito dal settore delle criptovalute per il suo potenziale di influenzare i futuri quadri normativi.

Sembra che entrambe le parti abbiano raggiunto un accordo di principio, in attesa dell’approvazione finale della SEC.

Con le speculazioni su un possibile accordo in aumento, Ripple si trova ora in una situazione di relativa tranquillità, mentre gli operatori di mercato attendono la conferma di ciò che potrebbe rappresentare una conclusione storica per la regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti.

L’offerta unica di CartelFi

CartelFi si sta affermando come un progetto rivoluzionario che unisce la cultura dei meme e la finanza decentralizzata (DeFi), affrontando una contraddizione persistente nel mercato delle criptovalute: il compromesso tra l’attrattiva speculativa delle meme coin e i rendimenti costanti offerti dai protocolli DeFi che generano rendimento.

Grazie a pool di liquidità dedicati alle meme coin, CartelFi trasforma asset speculativi e inattivi in capitale produttivo, consentendo agli investitori di mantenere l’esposizione all’elevato potenziale di crescita dei token meme, ottenendo al contempo rendimenti tipicamente riservati agli asset DeFi tradizionali.

Una caratteristica distintiva del protocollo CartelFi è il suo meccanismo automatico di riacquisto e distruzione, che utilizza fino al 100% delle commissioni raccolte per creare una pressione deflazionistica, una misura intesa a stabilizzare e aumentare gradualmente il valore del token nel tempo.

Con miliardi di token meme dormienti bloccati nei wallet, la piattaforma di CartelFi mira a mobilitare questo capitale inattivo.

Il suo modello sfida l’idea che le meme coin siano limitate al trading speculativo, rendendole invece degli strumenti finanziari redditizi e sostenibili.

La prevendita di CartelFi sta prendendo piede

La prevendita di CartelFi è molto vicina a raggiungere il milione di dollari.

La prevendita di CartelFi ha già raccolto oltre 990.000 dollari dai primi partecipanti, segnalando un forte interesse iniziale per la proposta del progetto.

Strutturata in 30 fasi, la prevendita prevede un aumento di prezzo del 5% a ogni fase, incentivando l’ingresso anticipato e creando una dinamica intrinseca con il progredire dell’offerta.

Il token attualmente ha un prezzo di 0,032$.

La proposta di CartelFi, convertire il capitale in meme coin inattivo in asset generatori di rendimento, si distingue in un mercato ipercompetitivo.

Questa prevendita offre l’opportunità di entrare in anticipo in quello che viene descritto come il “primo progetto DeFi che trasforma i meme in macchine per stampare soldi”.

Gli investitori interessati a partecipare possono avere maggiori informazioni visitando direttamente il sito web di CartelFi.