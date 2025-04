L’OPEC+ mantiene il controllo nonostante l’indebolimento della domanda e le tensioni tariffarie tra Stati Uniti e Cina.

I prezzi del petrolio potrebbero scendere a 50 dollari al barile, poiché le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina non mostrano segni di attenuazione.

In uno scenario del genere, l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio manterrebbe il controllo del mercato petrolifero.

L’escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha oscurato la pausa di 90 giorni sui dazi per le altre nazioni, avvicinando il conflitto a un punto di non ritorno.

Nonostante le fluttuazioni dei prezzi e l’indebolimento della domanda, l’OPEC+ mantiene il controllo e la capacità di adeguare la produzione secondo necessità, secondo Rystad Energy.

Il settore dei trasporti (compresi veicoli leggeri, aviazione, autotrasporto e marittimo) e il settore petrolchimico subirebbero gli impatti negativi più significativi in una guerra commerciale prolungata, ha affermato Janiv Shah, vicepresidente, analisi dei mercati delle materie prime, petrolio presso Rystad Energy, in un commento inviato via email.

“In questo scenario, potremmo vedere i prezzi del petrolio Brent scendere a 50 dollari”, ha aggiunto Shah.

Tuttavia, ci aspettiamo che le correzioni e le interruzioni dell’offerta, insieme all’aumento della domanda di energia nell’estate dell’emisfero settentrionale, mantengano i prezzi del Brent intorno ai 70 dollari al barile.

Scenario della domanda

L’assenza di una risoluzione sulle tariffe e sulle sanzioni comporterà un’elevata incertezza economica, un aumento dei costi e ritardi negli investimenti.

“Utilizzando una stima prudenziale di un calo del 15% della crescita del PIL globale – basata sull’impatto della guerra commerciale USA-Cina del 2018-2019 – potremmo assistere a un rallentamento della crescita della domanda di petrolio a soli 600.000 barili al giorno nel 2025, circa la metà delle nostre stime pre-dazi”, ha affermato Shah.

Le tariffe erano molto più basse allora, al 25%, rispetto alle proposte attuali, al 14 aprile, di tariffe statunitensi del 145% sulle merci cinesi e tariffe cinesi del 125% sulle importazioni statunitensi.

All’inizio di questa settimana, l’Agenzia Internazionale per l’Energia ha ridotto le sue previsioni di crescita della domanda globale di petrolio di 300.000 barili al giorno, portandole a soli 730.000 barili al giorno.

L’OPEC, nel suo rapporto mensile sul mercato petrolifero, ha inoltre leggermente ridotto le previsioni sulla domanda per quest’anno. Il taglio non è stato così significativo come quello dell’IEA.

Secondo Shah, la questione essenziale è determinare cosa causerà l’aggiustamento dell’offerta necessario per arrestare la caduta dei prezzi del petrolio.

“La risposta ovvia: ulteriori tagli alla produzione da parte dell’OPEC+ a partire da agosto”, ha aggiunto Shah.

Il ruolo dell’OPEC è fondamentale.

L’OPEC+ ha la capacità di adeguare la produzione rallentando o invertendo gli aumenti se la domanda continua a diminuire o se l’offerta esterna aumenta troppo rapidamente.

L’OPEC+ mantiene il controllo e interverrà per prevenire cali di prezzo prolungati.

La potenziale decisione riflette gli sforzi continui dell’OPEC+ per mantenere l’equilibrio sul mercato.

Shah ha detto:

Il gruppo è disposto a immettere sul mercato maggiori quantità di barili, ma solo alle proprie condizioni.

Le stime di Rystad Energy suggeriscono che la crescita dell’offerta non OPEC+, superiore a un milione di barili al giorno da parte dei principali paesi, potrebbe essere a rischio significativo.

Le stime iniziali prevedevano una crescita di 1,2 milioni di barili al giorno nel 2025 per i produttori non OPEC+.

La competizione si fa sempre più accesa.

Tuttavia, la crescita dei cinque principali produttori non OPEC+ (Stati Uniti, Brasile, Canada, Norvegia e Argentina) potrebbe essere inferiore a questa stima e presentare rischi al ribasso.

Il rischio non deriva solo dalla diminuzione dei prezzi, ma anche dalla riduzione della domanda da parte degli acquirenti di greggio non appartenenti all’OPEC+.

“Il drastico calo dei prezzi di vendita ufficiali (OSP) del greggio saudita questo mese dimostra che la concorrenza per la domanda di greggio si sta intensificando”, ha dichiarato Rystad Energy.

Considerando una possibile perdita di produzione di 500.000 barili al giorno per i produttori non OPEC+, l’OPEC+ manterrà probabilmente una posizione forte nella gestione delle fluttuazioni dei prezzi.

Inoltre, l’OPEC dispone di una capacità di produzione petrolifera di riserva di circa 5,85 milioni di barili al giorno.

Questo equivale a circa il 6% dell’offerta petrolifera globale totale.

Il problema di conformità persiste.

Tuttavia, un fattore chiave per il successo della strategia OPEC+ è la conformità.

Alcuni membri hanno superato le quote di produzione, in particolare il Kazakistan, e hanno faticato a rispettare i limiti concordati.

L’OPEC+ ha sottolineato la necessità di compensazioni.

Mercoledì, il cartello ha dichiarato di aver ricevuto nuovi piani di compensazione da paesi come Iraq, Kazakistan e altri membri.

Il piano di compensazione aggiornato dell’OPEC aumenta i tagli alla produzione mensile, che ora variano da 196.000 barili al giorno a 520.000 barili al giorno, con effetto da questo mese fino a giugno 2026, ha dichiarato il cartello in un comunicato ufficiale.

Il piano precedente prevedeva tagli inferiori, compresi tra 189.000 e 435.000 barili al giorno.

Il mercato petrolifero riceverebbe un ulteriore sostegno se i tagli alla produzione previsti venissero pienamente attuati.

Questo perché questi tagli compenserebbero in gran parte l’aumento di produzione previsto di 411.000 barili al giorno da parte di altri membri dell’OPEC+ a maggio.

Nel frattempo, le preoccupazioni per l’offerta sul mercato petrolifero erano diffuse, dopo che l’amministrazione Trump ha rivelato mercoledì nuove sanzioni contro le esportazioni di petrolio iraniane, includendo anche misure contro una raffineria “teiera” con sede in Cina.

David Morrison, analista senior di mercato presso Trade Nation, ha osservato:

Quindi, probabilmente è giusto rimandare qualsiasi investimento serio fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza, sia attraverso i dazi di Trump, sia attraverso un miglioramento del quadro tecnico.