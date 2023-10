Memeinator (MMTR) melonjak walaupun perang Israel-Hamas memberi kesan kepada pasaran

Pasaran kripto yang lebih luas menyaksikan kelembapan harga apabila risiko geopolitik meningkat dalam konflik Timur Tengah yang baru antara Israel dan Hamas. Ini berlaku ketika saham merosot di tengah-tengah tindakan Israel mengisytiharkan perang ke atas Hamas, dengan ancaman pergolakan yang merebak kepada kumpulan lain menyebabkan pakar memberi amaran kepada pasaran kewangan mungkin menghadapi tekanan menurun baharu.

Tetapi sementara Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) masing-masing jatuh di bawah $27,300 dan $1,580, kekuatan pra-jualan token kripto baharu Memeinator (MMTR) berterusan.

Berikut ialah perkara lain yang menjadikannya sebagai token kripto yang perlu diperhatikan, walaupun pelabur mengambil kira keadaan yang berlaku di Timur Tengah.

Memeinator – pendekatan syiling meme yang unik

Memeinator kembali ke dunia yang dimusnahkan oleh syiling meme yang lemah, membawa penghakiman kepada token ini, membersihkan ekosistem untuk era baharu yang didorong oleh kecerdasan buatan terkini.

Ini adalah matlamat Memeinator – projek baharu yang token aslinya MMTR merupakan syiling meme yang direka untuk mengikuti mekanisme deflasi. Ia diilhamkan oleh filem klasik tahun 1990-an, Terminator 2: Judgment Day, sebuah perspektif yang ia rancang untuk lancarkan kepada semua projek meme yang lemah kerana ia menyasarkan untuk mencapa permodalan pasaran sebanyak $1 bilion selepas penampilan sulungnya dalam pasaran.

Menurut kertas putihnya, Memeinator mahu membawa utiliti kepada komuniti syiling meme yang sebahagian besarnya kecewa dengan projek semasa.

Tidak seperti token mata wang kripto yang diilhamkan meme sedia ada, Memeinator tidak akan bergantung pada gembar-gembur untuk memacu daya tarikan. Ia bersedia untuk berjuang ke puncak dengan utiliti token yang tidak ditawarkan oleh meme sedia ada. Ini termasuk pertaruhan, NFT dan permainan Meme Warfare yang dikuasakan AI. Ini adalah pakej menarik yang membuatkan komuniti pelabur teruja dengan potensi prospek masa depannya, termasuk harga MMTR.

Selepas melepasi paras $500 ribu sejurus selepas pelancaran, projek ini telah menarik lebih $675 ribu daripada pelabur global. Kekuatan pra-jualan ini menunjukkan keyakinan terhadap projek, faktor yang boleh dimanfaatkan oleh bul jika terdapat perubahan dalam sentimen pasaran.

Harga pra-jualan Meminator

Seperti yang dinyatakan di atas, Bitcoin telah merosot di bawah $27,300 dan Ethereum di bawah $1,580 kerana pasaran mata wang kripto mencerminkan pasaran kewangan yang lebih luas sebagai tindak balas kepada perang Israel-Hamas. Antara syiling meme, Dogecoin telah merosot hampir 4% minggu lalu dan didagangkan di bawah $0.060.

Sementara itu, pra-jualan Memeinator terus melonjak dengan peringkat 3 hampir habis terjual pada hari Rabu, 11 Oktober. Malah, menurut kemas kini daripada projek itu, hanya tinggal 20 ribu MMTR – token asli – sebelum harganya melonjak lebih 5% daripada $0.0112 dalam peringkat semasa kepada $0.0118 dalam peringkat 4.

Harganya akan meningkat sepanjang baki fasa pra-jualan untuk mencapai $0.049. Peminat kripto yang berminat boleh memanfaatkan tahap kemasukan yang agak rendah yang dibentangkan oleh penjualan token untuk bersedia mengalami potensi lonjakan apabila MMTR memasuki platform dagangan DEX dan CEX teratas.

