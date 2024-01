Pengasas BitMEX Arthur Hayes berkata dia menjual SOL untuk ETH: Berikut ramalannya

Kenaikan harga Solana baru-baru ini boleh menyaksikan sesetengah pelabur mengambil keuntungan atau memutarkan keuntungan ke kedudukan lain. Pengasas BitMEX Arthur Hayes mendakwa dia melakukan perkara itu, menjual SOL miliknya untuk membeli lebih banyak Ethereum (ETH).

Di tengah-tengah prospek ini, bolehkah sebahagian daripada keuntungan dalam pasaran digunakan untuk membeli token baharu seperti Memeinator (MMTR)?

Pengasas BitMEX meramalkan Ethereum akan meningkat kepada $5 ribu

Pengasas BitMEX Arthur Hayes telah menyiarkan di akaun media sosial X miliknya bahawa dia menjual saham Solana (SOL) dan menggunakan hasil tersebut untuk membeli lebih banyak Ethereum (ETH).

Langkah Hayes dibuat apabila Solana melonjak ke paras tertinggi $99 pada 22 Disember, mengatasi XRP dan BNB dari segi permodalan pasaran untuk menduduki tempat keempat. Minat terbuka dalam mata wang kripto telah mencapai 1.25 bilion. Sepanjang beberapa minggu yang lalu, Hayes telah menyiarkan tentang SOL yang mencapai $100. Harga token telah meningkat lebih daripada 70% pada bulan lalu.

Tetapi walaupun SOL telah jauh mengatasi prestasi ETH pada tahun 2023, prospek usahawan kripto dan personaliti industri itu bulis terhadap Ethereum.

Menurut bekas CEO BitMEX itu, aset mata wang kripto kedua terbesar di dunia berdasarkan permodalan pasaran tersebut boleh meningkat kepada $5,000. Terutamanya, ETH melonjak ke paras tertinggi sepanjang masa melebihi $4,800 semasa pasaran bul terakhir.

Arthur Hayes mempunyai perspektif jangka panjang tentang kripto

Selain daripada prospeknya yang bulis terhadap ETH, Hayes menegaskan bahawa kripto akan kekal dan sekarang mungkin adalah masa yang terbaik untuk melabur dalam “long” kripto. Beliau juga mempertimbangkan perbahasan terkini mengenai ETF Bitcoin – persoalan tentang penciptaan wang tunai atau barangan.

Menurutnya, walaupun penciptaan dan penebusan “in-kind” adalah “lebih mudah dan bersih untuk dana”, wang tunai menawarkan lebih banyak kuasa. Tetapi ini boleh menyebabkan “hanya broker dan bursa yang berkaitan dengan politik” di AS digunakan sebagai rakan niaga, katanya.

“Ia akan menjadi sesuatu yang menarik untuk melihat bagaimana struktur mikro pasaran berubah, jika ada. Adakah penemuan harga akan bergerak dari timur ke barat? Adakah Isnin-Jumaat pada pukul 4 petang EDT akan menjadi masa yang paling penting untuk berdagang apabila tempoh penciptaan/penebusan ditutup?”, katanya.

Hayes bagaimanapun berpendapat senario ini boleh memberikan pelbagai peluang arbitraj untuk pelabur yang boleh mendapat manfaat daripada bursa kripto yang berpangkalan di AS dan bukan AS.

Adakah sekarang masa yang sesuai untuk membeli Memeinator?

Sementara pasaran memerhatikan rali pasaran bulis, dengan nilai Bitcoin, Ethereum dan Solana yang berkemungkinan meledak, komuniti pelabur juga mengetahui tentang potensi pulangan yang mengejutkan daripada permata yang agak tidak dikenali.

Penganalisis pasaran telah menunjukkan token L2, AI dan permainan sebagai beberapa trend terbaik yang wajar diperhatikan. Dunia syiling meme turut menarik perhatian ramai, terutamanya selepas prestasi luar biasa yang direkodkan oleh Bonk (BONK) berasaskan Solana.

Memeinator (MMTR), syiling meme baharu berkaitan AI yang sedang dalam pra-jualan, masih muncul sebagai pencabar yang berpotensi. Menurut kertas putihnya, Memeinator akan menawarkan utiliti sebenar kepada komunitinya. Ia termasuk platform permainan, NFT dan pertaruhan – ciri yang menjadikan projek ini menonjol berbanding token meme lemah yang tidak menawarkan apa-apa selain spekulasi berasaskan gembar-gembur.

Dengan mengatasi syiling meme yang tidak bernilai ini, Memeinator menyasarkan untuk mencapai permodalan pasaran sebanyak $1 bilion. Pada masa ini, syiling meme yang mempunyai permodalan pasaran melebihi $1 bilion hanyalah Bonk, Shiba Inu dan Dogecoin.

Pra-jualan Memeinator menghampiri $2.4 juta

Pra-jualan Memeinator pada mulanya terdiri daripada 29 peringkat, tetapi dikurangkan kepada 20 selepas maklum balas komuniti. Sejak pengurangan awal pada bulan ini, jualan token MMTR telah meningkat dengan lebih pantas.

Sehingga 22 Disember, projek ini telah mengumpul hampir $2.4 juta, dengan peringkat 9 menawarkan peserta pra-jualannya peluang untuk membeli MMTR pada $0.0157. Terdapat tawaran Krismas sebanyak 10% bonus untuk pelabur yang membeli token bernilai $5 ribu atau lebih.

Peserta yang berminat juga boleh menikmati pelbagai barangan lain semasa pra-jualan. Pertaruhan juga tersedia sebelum pelancaran Memeinator yang sangat dinanti-nantikan.