Pra-jualan Bitbot jadi tumpuan, Bitcoin sedia capai ‘paras tertinggi baharu’ pada 2024

Bitcoin telah menurun dalam beberapa hari kebelakangan ini tetapi pakar tetap yakin bahawa tahun ini akan menjadi tahun yang kukuh untuk mata wang kripto terbesar di dunia mengikut permodalan pasaran.

Bitcoin boleh mencapai paras tertinggi baru pada tahun 2024

Vijay Ayyar – naib presiden CoinDCX, sebagai contoh, menjangkakan BTC akan mencapai paras tertinggi baharu dalam beberapa bulan akan datang. Dalam temu bual baru-baru ini, beliau berkata:

Jika sentimen ini benar, kita berpotensi melihat pergerakan yang dipercepatkan ke paras tertinggi baharu sepanjang masa pada tahun ini.

Pandangan bulis Ayyar adalah berdasarkan terutamanya pada ETF Bitcoin spot yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti & Bursa Amerika Syarikat pada minggu lepas. Dana dagangan bursa secara amnya dijangka meningkatkan minat institusi dalam Bitcoin – dan aliran masuk modal yang berkaitan berkemungkinan akan menyebabkan peningkatan yang besar dalam harganya.

Walau bagaimanapun, berdasarkan sejarah, Bitcoin hampir tidak pernah meningkat dalam vakum. Ia cenderung dicerminkan dalam industri mata wang kripto pada umumnya apabila faktor positif mula memberi manfaat kepada harga BTC. Jadi, dapat dibayangkan bahawa rali yang dijangkakan dalam Bitcoin akan membantu projek kripto yang akan datang seperti Bitbot tahun ini.

Bitbot – pengenalan ringkas

Bitbot ialah bot perdagangan Telegram yang ingin memastikan anda mendapat manfaat sepenuhnya daripada rali yang dijangkakan dalam mata wang kripto pada tahun 2024.

Pada asasnya, ia menyediakan pelabur runcit akses kepada alat dagangan bertaraf institusi untuk membantu memaksimumkan pulangan anda dan meminimumkan risiko yang perlu anda tanggung semasa berdagang dalam pasaran kripto.

Lebih penting lagi, ia adalah bot perdagangan bukan penyimpanan pertama, yang bermaksud terdapat lapisan keselamatan tambahan untuk pengguna yang memilih untuk mempercayai Bitbot. Di laman webnya, Bitbot menyatakan misinya sebagai:

Untuk meletakkan alat bertaraf institusi di tangan pelabur runcit, sambil dilindungi oleh MPC penyimpanan.

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Bitbot? Layari laman web di pautan ini.

Bagaimanakah Bitbot merupakan pelaburan itu sendiri?

Apa yang menjadikan Bitbot lebih menarik ialah token aslinya yang memberi kuasa kepada semua platform ini.

Pra-jualan token Bitbot dijadualkan bermula pada 17 Januari. Melabur di dalamnya ialah cara untuk menjadi sebahagian daripada komuniti ini dan layak untuk mengambil bahagian serta mendapat manfaat daripada model perkongsian hasil eksklusif yang mewujudkan sumber pendapatan tambahan untuk anda.

Bitbot juga menjanjikan akses kepada ciri terhad untuk mereka yang memiliki token aslinya. Ini termasuk perdagangan salinan, pengimbas permata, dan pendapatan pasif tambahan jika anda turut serta dalam program rujukannya.

Ambil perhatian bahawa Bitbot akan menggunakan “sebahagian daripada peruntukan pra-jualannya untuk pertandingan – yang pertama ialah pertandingan $100 ribu” seperti yang dinyatakan di laman webnya. Anda boleh menyertai senarai mel untuk mengikuti maklumat terkini ketika Bibot melancarkan pra-jualannya di pautan ini.

Faktor mata wang kripto positif lain mungkin membantu Bitbot

Sila ambil perhatian bahawa anda tidak akan dapat merealisasikan keuntungan ke atas pelaburan anda dalam Bitbot semasa pra-jualan kerana token hanya akan dikeluarkan hanya selepas pra-jualan selesai.

Tetapi sebaik sahaja pra-jualan tamat, token Bitbot asli berkemungkinan akan mendapat tempat di bursa kripto terkenal, yang cenderung untuk meningkatkan permintaan yang akhirnya menyebabkan kenaikan seterusnya dari segi harga token kripto.

Menurut Statista, pasaran kripto dijangka berkembang pada kadar kompaun tahunan lebih daripada 10%. Inilah jenis pertumbuhan yang anda boleh manfaatkan jika anda memutuskan untuk membeli Bitbot hari ini.

Akhir sekali, terdapat faktor positif jangka pendek lain yang mungkin juga memberi manfaat kepada Bitbot. Sebagai contoh, Rizab Persekutuan AS mungkin menurunkan kadar faedah beberapa kali pada tahun 2024, dengan itu meningkatkan minat dalam aset berisiko seperti mata wang kripto.

Dan kemudian terdapat halving Bitcoin yang juga dijadualkan pada bulan April yang akan datang. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bitbot dan pra-jualannya yang akan datang.