KDNK dan harga rumah China menunjukkan tentang masalah yang akan datang

Republik Rakyat China mengumumkan angka KDNK mereka untuk tahun 2023 pagi ini, di mana negara itu menunjukkan pertumbuhan KDNK sebanyak 5.2 peratus untuk tahun penuh.

Ini adalah angka yang sama yang juga diberikan oleh perdana menteri negara itu, Li Qiang, dalam World Economic Forum yang sedang berlangsung di Davos.

Peratusan ini meningkat dengan ketara daripada pertumbuhan tahun 2022 sebanyak tiga peratus, hanya sedikit lebih rendah berbanding jangkaan pasaran sekitar 5.4 peratus, menurut Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF).

Bahaya jangka panjang

Walau bagaimanapun, tekanan jangka panjang kekal untuk ekonomi, menurut Profesor Eswar Prasad, dalam penerbitan untuk IMF:

Terdapat kebimbangan bahawa ekonomi China sedang menuju kehancuran sama seperti yang dialami oleh ekonomi Asia yang sedang pesat membangun… pelaburan hartanah telah menjadi benteng ekonomi, membantu mengekalkan pertumbuhan yang stabil apabila sektor lain terumbang-ambing. Pegawai kerajaan tempatan tidak sabar-sabar untuk menjual tanah kepada pemaju, meningkatkan hasil awam dan membolehkan pelbagai perbelanjaan kerajaan. Jadi, kejatuhan harga hartanah—atau kemunculan faktor lain yang menghalang aktiviti hartanah—boleh memberi kesan ke atas sektor lain, kewangan kerajaan tempatan dan juga kekayaan isi rumah.”

Masalah di rumah

Malah, Biro Perangkaan Kebangsaan China juga mengumumkan Indeks Harga Rumah tahun ke tahun untuk 2023 pagi ini. Dan ianya membimbangkan.

Data untuk harga rumah China menunjukkan bahawa pelaburan hartanah jatuh lebih daripada 0.40 peratus bulan ke bulan pada bulan Disember – lebih jauh daripada penurunan 3.7 peratus yang sudah dialami pada November 2023.

Ini merupakan penurunan bulanan terbesar dalam harga perumahan dalam beberapa tahun bagi negara ini. Ini juga bermakna, sekali lagi, harga hartanah jatuh lebih sembilan peratus untuk tahun kedua berturut-turut, seperti yang berlaku pada tahun 2022 apabila ia pada mulanya menimbulkan kebimbangan untuk ekonomi China.

Maksud angka hari ini berdasarkan sejarah

Seperti yang diketahui oleh ahli ekonomi di kalangan kita, krisis kewangan global 2008 – yang menjatuhkan Amerika, dan ekonomi dunia bersama-sama dengannya – bermula dengan penurunan harga rumah yang mendadak selepas ledakan hartanah selama bertahun-tahun, sebahagian besarnya digalakkan oleh kerajaan.

Sebelum ini, ramai yang telah membuat perbandingan, antara Amerika dahulu dan China sekarang. Persoalannya: adakah angka hari ini membuktikan mereka benar?