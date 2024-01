Dogwifhat capai ATH ketika penyenaraian Binance, pra-jualan Memeinator melonjak

Sementara pasaran kripto semakin hangat untuk era baharu syiling meme, Dogwifhat berasaskan Solana telah mengatasi beberapa syiling terbaik dalam sektor ini. Pengumuman Binance Futures hari ini telah menyumbang kepada lantunan menaik, seperti juga perkembangan positif yang lain.

Tetapi di tengah-tengah lonjakan harga terkini ini, terdapat projek yang pra-jualannya menarik perhatian yang sangat tinggi daripada pelabur. Ketahui sebab mengapa Memeinator (MMTR) boleh menjadi syiling meme terhangat apabila ia memasuki pasaran.

Dogwifhat mencapai paras tertinggi baharu di tengah-tengah penyenaraian niaga hadapan

Dogwifhat (WIF) ialah syiling meme terbaharu di Solana yang rali di tengah-tengah berita penyenaraian baharu di bursa kripto Binance.

Pada hari Khamis, Binance Futures mengumumkan ia akan menambah kontrak kekal WIF USDⓈ-M. Dijangka dilancarkan pada 18 Januari 2024, 14:15 UTC, kontrak niaga hadapan kekal akan menawarkan leveraj sehingga 50 kali ganda. Berita daripada Binance Futures, digabungkan dengan komen bulis oleh pengurus aset Franklin Templeton mengenai Solana.

Menurut data CoinGecko, harga WIF mencapai ATH di atas $0.46 sebelum mengalami sedikit penurunan. Tetapi ia kekal jauh lebih tinggi daripada paras terendah sepanjang masa $0.0015 yang dicapainya pada bulan Disember. Permodalan pasarannya berjumlah $433 juta, menjadikannya antara syiling meme keenam terbesar selepas CorgiAI, Pepe, Bonk, Shiba Inu dan Dogecoin.

Populariti pra-jualan Memeinator (MMTR) terus melonjak

Dengan syiling meme menyasarkan kenaikan lebih lanjut, dan Dogwifhat dan Myro mendahului kenaikan hari ini, adakah sekarang masa terbaik untuk mencari permata syiling meme? Bagaimana jika projek tersebut mempunyai utiliti sebenar dan bersedia untuk mengatasi tawaran yang lebih lemah dalam pada usahanya untuk menguasai keseluruhan pasaran?

Memeinator kelihatannya boleh menjadi syiling meme yang berpotensi mencipta FOMO terbesar apabila ia akhirnya dilancarkan. Data menunjukkan pelabur mengambil kedudukan secara agresif, dengan kesemua 20 peringkat pra-jualan MMTR berkemungkinan terjual dalam masa yang singkat.

Dengan 12 peringkat sudah terjual dan yang ke-13 akan ditutup tidak lama lagi, Memeinator telah mengumpulkan lebih daripada $3.7 juta. Harga MMTR juga telah meningkat kepada $0.0197, yang bermaksud bahawa penyokong awal menyasarkan potensi pulangan sebanyak 192% menjelang akhir peringkat 20.

Adakah sudah terlambat untuk menyertai pra-jualan Memeinator?

Walaupun anda akan terlepas keseronokan yang disaksikan dalam 12 peringkat pertama, penyertaan sebelum peringkat seterusnya apabila harga melonjak kepada $0.0208 boleh menghasilkan ROI sebanyak 48%. Andaian di sini ialah pra-jualannya akan terus mencapai harga jualan token akhir pada $0.0292.

Pelancaran token yang dijangkakan, penyenaraian di bursa dan pembangunan ekosistem ialah sorotan utama dalam pelan hala tuju projek ini. Permainan play-to-earn (P2E) dan pertaruhan projek ini sangat menonjol – di mana ia sudah pun dilancarkan dan menawarkan sehingga 45% ganjaran pertaruhan. Melihat kepada prospeknya dan industri yang lebih luas, MMTR boleh menjadi salah satu syiling meme terbaik untuk dibeli pada tahun 2024.

Adakah anda ingin mengetahui lebih lanjut? Lawati laman web Memeinator.