Untung bersih Q1 gergasi permainan Nintendo merosot sebanyak 55% apabila jualan Switch jatuh

Gergasi permainan video Jepun Nintendo mengumumkan penurunan keuntungan yang ketara sebanyak 55% bagi suku April-Jun 2024, terutamanya disebabkan oleh kejatuhan jualan kedua-dua konsol permainan dan perisiannya, dengan jualan Switch jatuh dengan ketara.

Tempoh itu menyaksikan keuntungan Nintendo turun kepada 80.95 bilion yen ($543 juta) daripada 181 bilion yen setahun sebelumnya, manakala jualan suku tahunan menjunam 46.5% kepada 246.6 bilion yen ($1.7 bilion).

Nintendo Switch, kini dalam tahun kelapan, telah melepasi 140 juta unit terjual di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, seperti yang sering berlaku dengan konsol permainan apabila usianya meningkat, jualan mula berkurangan.

Suku terbaharu melaporkan penurunan mendadak 46% tahun ke tahun dalam jualan Switch, daripada 3.9 juta unit kepada hanya 2.1 juta.

Begitu juga, jualan perisian juga mengalami penurunan ketara sebanyak 41%.

Walaupun pelancaran permainan yang berjaya seperti “Paper Mario: The Thousand-Year Door” dan “Luigi’s Mansion 2 HD,” yang masing-masing menjual 1.76 juta dan 1.19 juta unit, jualan perisian keseluruhan tidak dapat menandingi prestasi tahun sebelumnya, kata Nintendo.

Jualan perkakasan dan perisian pada suku pertama tahun fiskal lalu didorong dengan ketara oleh keluaran The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pada Mei 2023, jadi berbanding ketika itu, jualan perkakasan turun 46.3% dan jualan perisian turun 41.3% tahun -pada tahun.