Adakah Taiwan benar-benar ‘mencuri’ industri cip AS seperti yang didakwa Trump?

Dalam temu bual baru-baru ini di The Joe Rogan Experience , bekas Presiden Donald Trump menghidupkan semula perdebatan yang menjadi perbalahan dengan mendakwa bahawa Taiwan telah “mencuri” industri semikonduktor Amerika.

Kenyataan Trump mengulangi tuduhan terdahulu yang dibuatnya, dengan menegaskan bahawa Taiwan telah menguasai teknologi yang penting kepada ekonomi AS.

Walau bagaimanapun, pakar berpendapat bahawa penguasaan Taiwan dalam pembuatan semikonduktor bukanlah hasil daripada kecurian tetapi sebaliknya model perniagaan yang inovatif dan pelaburan berdekad-dekad.

Memandangkan perlumbaan presiden AS 2024 semakin sengit, tumpuan pada industri semikonduktor Taiwan—yang diketuai oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)—menimbulkan persoalan tentang kemungkinan kembalinya Trump ke pejabat boleh bermakna bagi sektor cip global.

Perspektif Trump: tarif dan ‘yuran perlindungan’

Komen Trump mencerminkan kebimbangannya tentang pergantungan Amerika terhadap keluaran semikonduktor Taiwan.

Semasa temu bual, beliau mengkritik Akta CHIPS, mencadangkan bahawa dana AS tidak boleh digunakan untuk memanfaatkan firma asing yang menubuhkan kilang di dalam negara.

Jika dipilih semula, Trump mencadangkan menggubal tarif ke atas cip Taiwan, khususnya dari TSMC, yang mengeluarkan cip untuk gergasi teknologi seperti Apple dan Nvidia.

Dia juga mencadangkan bahawa Taiwan harus membayar AS untuk pertahanannya, tanggapan yang ditolak oleh pegawai Taiwan sebagai “yuran perlindungan” yang tidak diingini, menurut CNN .

Saham TSMC turun sebanyak 4.3% sebagai tindak balas, menonjolkan sensitiviti pasaran terhadap ketegangan geopolitik.

Kejayaan semikonduktor Taiwan

Pakar menentang tuduhan Trump, menekankan bahawa industri semikonduktor Taiwan muncul melalui pandangan jauh dan perancangan strategik daripada “mencuri” teknologi Amerika.

TSMC, yang ditubuhkan oleh Morris Chang pada tahun 1987, mempelopori model “faundri permainan tulen”.

Daripada mereka bentuk cipnya, TSMC memfokuskan secara eksklusif pada pembuatan untuk syarikat lain—suatu pendekatan baru pada masa itu.

Ini membolehkan TSMC meningkatkan pengeluaran, menarik pelanggan merentas sektor, dan menjadi peneraju dalam rantaian bekalan semikonduktor global.

“Kejayaan TSMC berpunca daripada tumpuan kepada kecemerlangan pembuatan dan skala ekonomi, bukan daripada mengambil apa-apa daripada AS,” Christopher Miller, pengarang Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology , dipetik sebagai berkata oleh CNN.

Pendekatan tertumpu pembuatan ini, dipadankan dengan ekosistem jurutera mahir Taiwan, telah menjadikannya pembekal cip termaju terkemuka dunia, menghasilkan lebih 90% keluaran global, menurut Persatuan Industri Semikonduktor.

Percubaan oleh Intel dan Samsung untuk meniru model faundri TSMC menggariskan bagaimana peningkatan semikonduktor Taiwan adalah organik, bukan oportunistik.

Mengapa syarikat AS bergantung kepada TSMC

Walaupun kritikan Trump, gergasi teknologi AS seperti Amazon, Microsoft, dan Google sangat bergantung pada pembuatan termaju TSMC.

Ancaman konflik yang berpotensi antara China dan Taiwan telah meningkatkan minat AS untuk mengurangkan pergantungan ini, yang membawa kepada inisiatif seperti Akta CHIPS, yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada 2022, bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran cip AS.

Walau bagaimanapun, membina pangkalan pembuatan semikonduktor domestik bukanlah tugas yang mudah; Intel dan syarikat lain menghadapi kos yang tinggi, kekurangan buruh dan cabaran kawal selia di AS, menonjolkan kerumitan dorongan Trump untuk membawa pulang pembuatan cip.

Bagi TSMC, berkembang ke AS juga memberikan cabaran.

Syarikat itu sedang membina tiga kemudahan Arizona tetapi telah mengalami kelewatan yang berkaitan dengan perbezaan dalam budaya kerja dan peraturan buruh.

“TSMC mesti menyesuaikan operasinya agar sesuai dengan budaya tempatan dan sistem buruh jika ia benar-benar mahu menjadi sebuah syarikat global,” kata bekas pengarah R&D TSMC Konrad Young, menurut CNN .

Dilema cip AS-Taiwan

Jika Trump mengenakan tarif ke atas semikonduktor Taiwan, ia boleh merumitkan rantaian bekalan dan meningkatkan kos merentas sektor teknologi.

Penganalisis Citi menyatakan bahawa tarif akan melibatkan audit yang meluas, memandangkan komposisi kompleks cip dalam peranti elektronik.

Sejarah menunjukkan bahawa pertikaian perdagangan boleh mendorong tindakan balas daripada China, seperti yang dilihat apabila Beijing menyekat akses pembuat cip Amerika Micron ke pasaran China semasa ketegangan sebelum ini.

Sebaliknya, jawatan presiden Trump boleh memihak kepada pengeluar cip Amerika seperti Intel dan Texas Instruments, yang berpotensi membentuk semula landskap persaingan industri.

Ketika AS bergelut untuk mendapatkan bekalan cipnya, peranan Taiwan tetap diperlukan.

Komen Trump menggariskan cabaran untuk mengurangkan pergantungan kepada pembuat cip asing sambil mengimbangi pertimbangan geopolitik.

Sementara itu, pengaruh TSMC dalam landskap teknologi global terus berkembang.

Bagaimanapun, seperti yang dicadangkan oleh Konrad Young, kunci kepada sebarang pengembangan yang berjaya adalah terletak pada kerjasama dan bukannya persaingan, memupuk persekitaran di mana kedua-dua firma AS dan Taiwan boleh berkembang maju untuk masa depan semikonduktor yang mampan.

Dalam perbahasan yang lebih luas, laluan Taiwan ke arah penguasaan semikonduktor menggambarkan model strategik yang saingan cuba untuk mencontohi dan bukannya menggantikan.

Walaupun dakwaan Trump menjadi tajuk utama, pakar industri bersetuju: Taiwan tidak mencuri industri cip Amerika—ia membina industri yang telah menjadi iri hati dunia.