Crash op de huizenmarkt? Huizenprijzen in de VS zijn in januari met 1% gestegen

Volgens Lawrence Yun van de National Association of Realtors hebben lage rentetarieven, in combinatie met een groeiend woningtekort, begin 2023 geleid tot stijgende huizenprijzen. Yun sprak maandagochtend met CNBC en merkte op dat hoewel de huizenverkopen in 2022 zijn gedaald, de gemiddelde huizenprijzen in januari 2023 1% hoger zijn dan een jaar geleden.

De huizenprijzen zijn iets hoger of lager

Yun legde uit dat terwijl grote steden als San Francisco en Seattle huizenprijzen zien dalen, de vastgoedmarkt in “snelle banenscheppende gebieden” zoals Atlanta hot blijft. Hij voegde eraan toe dat de helft van het land bescheiden prijsstijgingen ziet, terwijl de andere helft bescheiden prijsdalingen ziet, met enkele uitzonderingen zoals San Francisco, waar de prijzen met ongeveer 10% zijn gedaald.

De richting van de huizenmarkt zal afhangen van externe factoren en trends, zei Yun. Het “hardnekkig hoge” inflatiepercentage houdt de hypotheekrente hoog, maar als de inflatietrend daalt zullen de hypotheektarieven “voor de rest van het jaar veel aantrekkelijker worden”. Dit zal op zijn beurt resulteren in een “gestage groei” van de huizenverkopen, aangezien kopers de waardestijging van hun huizen op de lange termijn begrijpen.

Amerika ‘creëert nog steeds banen’

Yun benadrukte dat de hypotheekrente de belangrijkste variabele is die de richting van de huizenmarkt bepaalt. Het creëren van banen is de tweede belangrijkste factor is.

Als geheel “creëert Amerika nog steeds banen”. Dit impliceert dat de vraag naar woningen “nog steeds toeneemt”. Zodra de hypotheekrente daalt, kunnen we volgens Yun verwachten dat huizenkopers terugkeren, hoewel het met 20% prijsstijgingen geen waanzinnige toestand zal zijn. Gestage jaarlijkse winsten van 3%, 4% of 5% zijn meer plausibele verwachtingen voor de komende jaren.