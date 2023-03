Goud breekt grens van $2.000 – waarom, en wat is de voorspelling van de goudprijs in de toekomst?

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Goud is terug, lieve mensen.

Niet dat het ooit is vertrokken, maar een vlakke terugkeer in 2022 was in sommige kwartalen een teleurstellend resultaat, gezien tegen de achtergrond van ongebreidelde inflatie, precies datgene dat bedoeld is om goud naar het noorden te sturen.

Ik schreef vorige maand een analyse over hoe het inflatieverhaal was weggevallen en een duik in hoe kwantitatieve verstrakking het metaal onder controle had gehouden. De onderstaande grafiek toont die opmerkelijke divergentie in het afgelopen jaar of zo, waarbij de goudprijs de opwaartse inflatie niet kon volgen.

De renteverwachtingen slaan drastisch om

Maar om Ron Anchorman te citeren: de zaken zijn snel geëscaleerd. De bancaire onrust, veroorzaakt door de ineenstorting van de SVB in de VS voordat deze zich verspreidde naar Europa, met name Credit Suisse (SGX: CSGN).

Dit heeft de verwachtingen van de markt rond de kwantitatieve verkrappingscyclus volledig omgedraaid. Nog maar twee weken geleden schatte de markt de kans op hogere tarieven tegen juli in op 78%. Tegenwoordig is er een kans van 70% op bezuinigingen met 1,5% of meer, en een kans van 100% op bezuinigingen in een bepaalde capaciteit.

De vergelijking tussen de verschillende prognoses is te zien in de onderstaande grafiek:

Goudprijs breekt grens van $2.000

De inperking van de cyclus van kwantitatieve versoepeling en een terugkeer naar het beloofde land van renteverlagingen hebben risicoactiva laten stijgen.

Drie maanden geleden bekeek ik wat een milde flip zou kunnen doen voor goud in 2023. We beginnen het antwoord te zien, investeerders die het metaal opscheppen als de kans op een inflatoire omgeving in de toekomst (of een hogere dan die nu is). momenteel) uitbreiden met de verhoogde kans op tariefverlagingen.

Het is de eerste keer dat het glimmende metaal de $2.000 heeft gebroken sinds februari 2022. Daarvoor was het een schot in de roos in juli 2020 – de eerste toen Rusland Oekraïne binnenviel, en de laatste tijdens de eerste golf van COVID-lockdowns.

Maar dat is niet het enige dat het naar boven duwt. Er is ook het feit dat beleggers in tijden van onzekerheid vluchten naar veilige havens. Dat is altijd het visitekaartje van goud geweest, en hoewel de prijsactie deze periodes niet precies heeft weerspiegeld – zie de onderstaande grafiek – heeft het metaal over het algemeen als een goede afdekking gediend.

En misschien is er geen grotere bedreiging voor de stabiliteit dan de zwakte in de banksector zou inhouden. We hebben dat de afgelopen weken in overvloed gezien, en goud heeft zijn kans gegrepen en ermee weggelopen.

Wat gebeurt er nu met de goudprijs?

In de toekomst is het moeilijk te zeggen wat er goud zal gebeuren. Persoonlijk blijf ik een deel ervan als hedge in mijn portefeuille houden, ondanks de recente correlatie met met name aandelen.

Op de lange termijn is goud sterk achtergebleven bij risicovolle activa, vooral in het laatste decennium. Als je echter op zoek bent naar rendement, dan is het boomer-activum dat goud is, geen goede keuze. Dit is een risicospreiding en een manier om een deel van de portefeuille toe te wijzen aan iets dat (relatief) niet gecorreleerd is.

Het huidige klimaat, met op komst zijnde renteverlagingen, een nog steeds hoge inflatie en een banksector die snel verandert in een circus, presenteert zich als een intrigerende opzet voor goud. Het is een vriendelijke herinnering aan waarom investeerders het hebben gehouden, ook al moet daarvoor enig rendement worden opgeofferd.

Goud is niet voor niets een van de oudste beleggingsactiva ter wereld. En het is saai – precies zoals het zou moeten zijn. Beleggers zijn de afgelopen weken naar dat saaie verhaal toegelopen, en dat kan in de toekomst zo blijven.