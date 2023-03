Metacade haalt $1 miljoen op binnen uren in de laatste presale fase, ondanks SEC’s Wells Notice aan Coinbase

Ondanks een grote crypto-tegenwind, ziet de laatste voorverkoopfase van Metacade enorme belangstelling, met $1 miljoen aan aankopen in de afgelopen 24 uur. De Metacade-voorverkoop is slechts uren verwijderd van de sluiting, waarbij de kans groter is dat de laatste fase ruim voor de geplande sluitingsdatum van de presale uitverkocht is.

Dit komt omdat het MCADE-token van Metacade massale aandacht van investeerders blijft trekken, waaronder bijna $1 miljoen aan MCADE is verkocht in de afgelopen 24 uur. De grote stap voor Metacade komt op het moment dat de cryptogemeenschap steun verzamelt voor Coinbase (NASDAQ: COIN) na onthulling dat de beurs een Wells Notice had ontvangen van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

Beleggers stromen massaal naar Metacade na Coinbase-nieuws en de renteverhoging van 0,25% door de Fed

Coinbase onthulde woensdagavond dat het een Wells Notice van de SEC had ontvangen, waarin effectief een handhavingsmaatregel van de Amerikaanse regelgevende instantie werd onthuld.

De reactie van de cryptogemeenschap op het nieuws is grotendeels ter ondersteuning van de in de VS gevestigde crypto exchange. De SEC keurde de IPO van Coinbase in 2021 goed, wat betekende dat de toezichthouder tevreden was met de zaken van de beurs, inclusief het Coinbase Earn-programma.

Zoals Caitlin Long, oprichter en CEO van Custodia Bank, leverancier van digitale activabetalingen en bewaaroplossingen, opmerkte, zijn de meeste spelers in de industrie ontzet over de actie van SEC. Voor veel mensen klopt dit niet en is het alleen maar een bevestiging van het doorgaande traject van de waakhond van ” regulering door handhaving.”

Coinbase zegt dat het klaar is om het voor de rechtbank uit te vechten met de SEC als dat het pad is dat de toezichthouder heeft gekozen, een stap die volgens de meeste spelers in de crypto-industrie waarschijnlijk de weg zal effenen voor meer duidelijkheid voor investeerders en projecten.

Eveneens gisteren verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve haar rentetarief met 0,25%, waardoor de federal funds rate hoger werd voor een negende opeenvolgende verhoging. Maar zoals Fed-voorzitter Jerome Powell de redenering achter de verhoging benadrukte – de noodzaak om nog steeds de hoge inflatie te bestrijden te midden van de recente bankenchaos – zag de reactie van de markt aandelen en cryptocurrencies recente winsten verliezen te midden van nieuwe kriebels.

Onzekerheid over de regelgeving en angst voor een oververhitte economie en recessie blijven dus over de hele linie belangrijke zorgen voor beleggers. Maar zelfs als deze hindernissen het marktsentiment aantasten, heeft optimisme over branchespecifieke verhalen zoals kunstmatige intelligentie en GameFi de belangstelling voor Metacade en andere topprojecten zien toenemen.

Wat is Metacade en waarom trekt het zoveel belangstelling?

Metacade is een blockchain-project dat is ontworpen in ‘s werelds eerste community-gestuurde speelhal. In tegenstelling tot de meeste andere GameFi-projecten, zal Metacade een Web3-hub worden en het beste van play-to-earn (P2E) gaming voor gebruikers samenbrengen. Het platform is daarom geen P2E-game, maar een gaming-ecosysteem aangedreven door de native MCADE.

Het project is tevens van plan om tegen het tweede kwartaal van 2024 te lanceren als een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO).

Op Metacade heeft de gemeenschap toegang tot meerdere manieren om inkomsten te genereren, onder meer door deel te nemen aan projecttestruns en van bestuursbeloningen. Het platform biedt ook Metcash – een token staking-mechanisme; en Metagrants – een project om de GameFi-ervaring voor gebruikers uit te breiden door nieuwe projecten te financieren met behulp van de schatkistreserve van de Metacade-gemeenschap.

Als je een MCADE-houder bent, verdien je beloningen voor het ondersteunen van het initiatief, het toevoegen aan de investeringspool en het stimuleren van verdere groei.

De Metacade presale eindigt binnenkort en MCADE wordt verkocht voor $0,02

Het MCADE-token is de afgelopen weken in de presale geweest en biedt investeerders en blockchain-enthousiastelingen de kans om early adopters te zijn voordat het op meerdere beurzen wordt genoteerd. MCADE wordt momenteel gewaardeerd op $0,02, maar zou snel kunnen stijgen wanneer Metacade in de komende dagen wordt gelanceerd.

Hoewel de presale naar verwachting op 30 maart 2023 zou eindigen, is deze op donderdag 23 maart om 06.00 uur ET voor bijna 80% uitverkocht, terwijl de laatste fase nadert.

De Metacade-presale pagina liet zien dat het project op dinsdag 21 maart ongeveer $11,9 miljoen had opgehaald in de presale. Op woensdagavond 22 maart 2023 toonde de MCADE-voorverkooptracker een totaal van $12,8 miljoen, waarbij investeerders binnen 24 uur voor bijna $1 miljoen aan MCADE kochten.

Zoals hierboven aangegeven, is de MCADE presale bijna uitverkocht. Van de totale MCADE-voorraad van 2 miljard werd 70% beschikbaar gesteld voor de voorverkoop. 2,5% is geoormerkt voor de Metacade-wedstrijdpool, 5% voor DEX-liquiditeitsvoorziening en 10% voor verschillende ontwikkelingsinitiatieven als onderdeel van de Metamap. Je kunt hier deelnemen aan de presale voordat de presale aanbieding afloopt.