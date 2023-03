VIDEO: Waarom investeren in zilver? Wat doet de zilverprijs als het bankwezen hapert en de inflatie brult?

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Ik heb lang gedacht dat goud een leuk bezit is. Het doet vrijwel niets, afgezien van kleine gebruiksgevallen zoals sieraden. En toch zijn mensen er door geobsedeerd, terwijl het wordt verhandeld als een regulier financieel actief.

Maar hoe zit het met zilver? Als goud al gek is, hoe zit het dan met dit nog vreemdere metaal dat alleen maar fungeert als een waardeopslag?

Deze week op de podcast voegt Adrian Ash, de onderzoeksdirecteur van BullionVault, zich bij de podcast om te praten over alles wat met beleggen en zilver te maken heeft.

Ik schreef aan het begin van het jaar een stuk over waarom iemand in zilver zou kunnen investeren in plaats van goud. Sinds 1973 is goud de onbetwiste winnaar, waarbij de goud/zilver-prijsverhouding tijdens COVID steeg tot meer dan 100, ondanks dat hij in 1973 onder de 30 lag, zoals de onderstaande grafiek laat zien.

Maar kan dit in de toekomst veranderen? Dit was een centraal onderwerp in de aflevering en Adrian is daar niet zo zeker van. Kijkend naar de prijsbepalende factoren, praatte hij over het grote verschil tussen goud en zilver: de laatste wordt gedeeltelijk gedreven door een waardeopslagstatus en door de industriële vraag, terwijl goud niet veel wordt gebruikt buiten een waardeopslag.

En toch heeft die theorie van waardeopslag de afgelopen decennia de overhand gekregen. Goud is opgekocht door centrale banken, institutionele fondsen en overheden, en de waarde ervan hangt nu rond de $2.000 per ounce – dicht bij het hoogste punt ooit – terwijl zilver rond de $23 per ounce handelt, terwijl het in 2011 bijna $50 per ounce was.

Maar het is een ander soort bezit, zoals Adrian ook zegt. De volatiliteit alleen is van een heel ander niveau.

Maar terwijl we door deze woelige wateren van 2023 blijven navigeren en de Federal Reserve overweegt de rentestijgingen af te remmen terwijl de banksector wankelt, wat betekent dit dan allemaal voor zilver? Zou de inflatie weer kunnen brullen als de Fed actie onderneemt, en plukt zilver dan de vruchten? Of zal een mogelijke recessie en een daling van de industriële vraag naar zilver de prijs helemaal doen dalen?

Het is een moeilijke vraag om te beantwoorden, maar het is een vraag die Adrian en ik deze week hebben besproken.